Vaccinatie Nederlandstalige scholen in Brussel na week alweer gepauzeerd: ‘Meer overtuigingswerk nodig’

Wat is er aan de hand?

De vaccinatie in de Brusselse secundaire scholen begon vorige week in zowel drie Nederlandstalige als in drie Franstalige scholen. Die campagne loopt deze week enkel door in drie Franstalige scholen. In de Nederlandstalige scholen blijkt nog wat meer overtuigingskracht nodig. “Er is nog veel sensibiliseringswerk nodig om dan volgende week terug te vaccineren. Je moet echt heel goed de boodschap overbrengen en heel erg in debat gaan met de leerlingen en de leerkrachten om de juiste informatie mee te geven”, vertelt Neven.

Brussels minister Sven Gatz, in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs, voegt toe dat er in het Nederlandstalige onderwijs snel weer gevaccineerd zal worden en dat de campagne onverminderd voortgaat. “Zowel op het gebied van sensibilisering als het vaccineren zelf. 38 van de 40 Nederlandstalige scholen in Brussel trekken mee aan de kar”, benadrukt Gatz. “Door de leerlingen in hun vertrouwde omgeving de nodige informatie te bezorgen en hen de mogelijkheid te geven om effectief geprikt te worden hopen we de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Hoe meer jongeren en hun ouders we kunnen overtuigen, hoe sneller we ook in Brussel weer van meer vrijheid kunnen genieten, zonder mondmasker en dicht bij elkaar”, besluit hij

In het Franstalige onderwijs zijn het de schoolartsen die de vaccins toedienen, maar die zijn niet gediend met het extra werk. Ze dreigden al met een stakingsaanzegging. De GGC zoekt hier naar een oplossing om de werkdruk te verminderen. In het Nederlandstalige onderwijs gebeurt de vaccinatiecampagne in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het gezondheidsnetwerk BruZEL.

Hoeveel prikken werden er al gezet in de scholen?

Vorige week werden er in de secundaire scholen een 140-tal vaccins toegediend. In de hogescholen en universiteiten gaat het om een 150-tal toegediende prikken, en daar loopt de vaccinatiecampagne gewoon door deze week, bij de echte start van het academiejaar.

Hoe verloopt de vaccinatiecampagne in de hoofdstad?

Het vooropgestelde doel om wekelijks 16.000 nieuwe eerste dosissen toe te dienen, wordt niet gehaald en blijft al een drietal weken rond de 10.000 hangen. Afgelopen week waren het er 9.900. Op de hele Brusselse bevolking is maar net de helft, 51 procent, compleet beschermd via vaccinatie.

De lokale acties in apotheken, winkelketens, scholen, bedrijven of treinstations blijven zich uitbreiden en zijn in Brussel nu goed voor 40 procent van de vaccinaties.

In de jongste leeftijdscategorie, de 12- tot 17-jarigen, is in Brussel nog maar 21,8 procent volledig gevaccineerd. In Vlaanderen is dat 76 procent, in Wallonië 54,7 procent. Ook bij de 18- tot 24-jarigen is nog maar iets meer dan 40 procent ingeënt in de hoofdstad.

Hoe staan de cijfers in Brussel er momenteel voor?

De Brusselse coronacijfers lijken zich te stabiliseren, al is dat nog wel op een hoog plateau. Dat meldt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, dinsdag tijdens een wekelijkse update over de situatie in de hoofdstad.

De incidentiegraad in het Brussels gewest toont dat er gemiddeld 561 besmettingen waren per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Een cijfer dat stabiel blijft, maar nog niet afneemt. De R-waarde bedraagt 0,98. Vorige week ging het aantal afgenomen tests opnieuw omhoog naar 8.250 per dag en daar bleek de positiviteitsgraad slechts lichtjes afgenomen naar 6,7 procent, tegenover 6,9 procent de week voordien. Het grootste aantal infecties wordt nog steeds waargenomen bij de 10- tot 19-jarigen.