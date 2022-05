Vacature: De Morgen en Humo zoeken audience engagement-redacteur

Jouw rol is het vergroten van de impact die De Morgen en Humo hebben op ons publiek. Je denkt na over creatieve manieren om het publiek te betrekken bij onze verhalen en gaat daar actief mee aan de slag.

Wat ga je doen?

• Je bent er verantwoordelijk voor dat de verhalen van de redactie zo veel mogelijk gelezen worden, dat ze het geschikte publiek bereiken en uiteindelijk tot nieuwe abonnees leiden.

• Je bedenkt daarvoor nieuwe experimenten en neemt de verantwoordelijkheid over hoe we onze verhalen vandaag verspreiden via diverse kanalen, met name onze nieuwsbrieven en sociale media. Je wijst De Morgen en Humo op de kansen die we nu nog laten liggen.

• De functie is strategisch en uitvoerend. Je denkt samen met de hoofdredactie na over een duidelijke strategie rond onze aanwezigheid op sociale media, zoals Instagram, Facebook en TikTok. Tegelijk maak je zelf succesvolle posts en nieuwsbrieven en kan je anderen op weg zetten om hetzelfde te doen.

• Je zorgt ervoor dat de nieuwsbrieven van De Morgen en Humo zo goed mogelijk zijn, zowel journalistiek als op het gebied van engagement en aantrekkingskracht voor nieuwe abonnees.

• Je gaat het gesprek met onze lezers rechtstreeks aan. Je hebt goed zicht op de maatschappelijke discussies die spelen en ziet de meerwaarde van verhalen die vertrekken vanuit de lezer. Je lanceert lezersoproepen, verzamelt lezersreacties en bedenkt nieuwe manieren waarop we met onze lezers het gesprek kunnen aangaan.

• Je denkt na over hoe we specifieke journalistieke projecten en grote dossiers zo goed mogelijk tot bij onze lezer krijgen, werkt hiervoor een plan uit en kan deze projecten van begin tot einde begeleiden.

Je rapporteert rechtstreeks aan de adjunct-hoofdredacteur van De Morgen en Humo en werkt nauw samen met de data-analist van De Morgen en Humo. Je werkt vanuit het hart van onze organisatie: de redactie, en werkt samen met onze redacteuren, chefs en verslaggevers.

Waar ben je goed in?

• Je hebt een journalistieke achtergrond, ervaring met nieuws en schrijft uitstekend.

• Je weet hoe je een verhaal bij het publiek brengt, hoe je dat publiek raakt en welke kanalen je daarvoor moet gebruiken.

• Je hebt kennis van verschillende doelgroepen en hun (informatie)behoeften.

• Je bent creatief en een goede organisator.

• Je bent analytisch sterk en hebt ervaring met middelen voor (social) analytics.

Wat bieden we?

• Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen, en dat bij een betrouwbare werkgever.

• Je doet ervaring op bij twee unieke mediamerken en krijgt een job in een innovatieve omgeving waarbij je op termijn kan groeien.

• Je komt terecht in een toonaangevend mediabedrijf.

• Je werkt in ons mooie bedrijfsgebouw naast het Antwerpse Centraal Station, maar ook thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

De Morgen is een warme en empathische krant met een stevige focus op digitaal. Humo is de humoristische gids die je kan vertrouwen met verhalen die je niet wil missen. We zijn het weekblad met het meeste aantal digitale abonnees van het land.

We bieden jou een job waarin je elke dag bijleert en je je geen moment verveelt. Je komt terecht op een warme en open redactie met fijne collega’s.

De Morgen en Humo streven naar een representatieve redactie. We nodigen mensen met een diverse achtergrond (economisch, cultureel, etnisch, religieus…) uitdrukkelijk uit om te reageren.

Reageer ten laatste op 12 juni. Solliciteren doet u hier.