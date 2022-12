Vaarwel kerstbal, welkom ufo, zeemeermin en zombie

Minotaurussen, rumflessen, ufo’s en zelfs muggen, popcornautomaten en zombies. In haar winkeltje in de Antwerpse Kloosterstraat hangen ze allemaal te blinken, wachtend tot een kerstgezinde ziel ze in een kerstboom wil hangen. Kitscherig? Mijn hemel, ja! Dat weet uitbaatster Christel Dauwe (55) zelf ook wel. “Maar ik hou ervan”, grijnst ze. “Mijn man zegt dat ik een gereïncarneerde kraai ben; als het blinkt moet ik het hebben.”

Als wil ze de uniekheid van haar winkel benadrukken, draaft ze elke dag op in een traditionele Beierse dirndl waarvan, zoals het blijkbaar hoort, de taille werd ingesnoerd zodat haar boezem voller lijkt. “Die enkele keren dat ik geen dirndl droeg, voelde ik me slecht”, zegt ze. “En het voegt sfeer toe, toch?”

Zo mogelijk nog straffer: ergens verderop hangt ze zelf te glimmen als kerstornament. In dirndl, uiteraard. En dat al sinds 2009. “Een cadeautje van mijn man.” En ja, ze is te koop: 27,50 euro.

Imponeren

Christel Dauwe Collection is niet de enige kerstwinkel in Antwerpen. Op de Meir verderop opent in de herfst een grote pop-upwinkel, terwijl in het historische stadshart de decowinkel Akotee een apart winkeltje rond kerstspullen, engelen en heiligenbeelden uitbaat. Dauwe is het hele jaar open. Op haar site adverteert ze de winkel als “de mooiste en grootste collectie glazen kerstversiering van de Benelux”. Dat ze de oudste kerstwinkel van Antwerpen is, zegt ze.

Volgens Dauwe hangen er in haar winkel 3.200 ornamenten - ‘kerstbal’ mag ik van haar niet meer zeggen wegens “gedateerd” - waardoor elke vierkante centimeter in haar relatief kleine winkel is opgebruikt. Jaarlijks voegen ze er vier of vijf eigen ontwerpen aan toe.

De populairste? “Het ene jaar zijn vogeltjes in trek, het andere jaar ufo’s of fruit. Zeedieren zijn ook al eens populair geweest.”

Ze troont me mee naar een vitrine vol indrukwekkende kerstpieken van wel een halve meter hoog. “Men wordt eraan gewoon, dus als je wil imponeren, moet je je elk jaar overtreffen met nog specialere decoratie.”

Glas

Ze baat de winkel sinds 1991 uit. Alles begon voor haar met het zoeken naar eigen - toen mocht je het nog zeggen - kerstballen. “Internet bestond nog niet. Je speurde naar kerstartikelen via magazineadvertenties, reed honderd kilometer richting Duitsland en vond uiteindelijk… niets.” Dan maar een eigen winkel openen, besloot ze. Na enkele jaren had ze een collectie van enkele honderden ornamenten, pas in 2002 creëerde ze een eerste eigen ontwerp geïnspireerd op Fabergé-eieren.

In al die jaren is het publiek meegegroeid, zegt ze. “Men denkt nogal snel dat vooral oudere generaties hier passeren, maar zowel de oma’s als de kleinkinderen willen dezer dagen imponeren.”

Christel Dauwe met een kerstpiek van wel een halve meter hoog. 'Als je wil imponeren, moet je je elk jaar overtreffen met nog specialere decoratie.' Beeld rv

Alle lagen van de bevolking met alle soorten budgetten passeren er. “Terwijl het ene gezin er 25 tegelijk koopt, is er een ander waarvan elk lid jaarlijks één ornament mag kiezen.” Steeds vaker stelt ze vast dat de klanten van nu de kinderen van vroeger zijn die er in de buggy met hun ouders passeerden.

De prijzen schommelen tussen 5 en 262 euro, de duurste kerstpiek kost 585 euro. Prijzig. Dat ze gespecialiseerd is in in Europa mondgeblazen en met de hand geschilderde glazen ornamenten, benadrukt ze. “Tien jaar geleden kostten ze een derde van de prijs, maar toen kwam de loonstijging in Oost-Europa en nu swingen de energieprijzen zo de pan uit dat ook glasblazen zelf veel duurder is. We werken ook met professionele schilders en glasblazers.” Dat de Chinese ornamenten soms even duur zijn, “ook al worden die machinaal geblazen en geschilderd”, omschrijft ze dan weer als “vreemd”.

De verkooppiek is in december. Maar hoe overleeft zo’n winkel de vier seizoenen? Naar eigen zeggen lokt haar reputatie toeristen en zakenlui van over de hele wereld. “Ook via internet wordt veel besteld, zelfs vanuit Australië.” Met Pasen verandert ze de etalage naar een paasdecor. Ze wordt vaker opgenomen in huwelijkslijsten, terwijl ze om de mindere maanden te overbruggen ook “fantasiejuweeltjes” verkoopt.

Of ze ervan kan leven, vraag ik nog maar eens. Eerder klonk het dat ze blij was dat haar man ook een job had. Nu besluit ze: “Rijk zal ik er niet van worden, vrolijk wel.”