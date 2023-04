‘Vaak merkt men pas tijdens de verhuis dat er vlammetjes uit het stopcontact schieten’: in 7 stappen naar een goed en betaalbaar kot

Wachtrijen tot op straat, kamers die niet blijken te bestaan en alsmaar stijgende huurprijzen: de zoektocht naar een studentenkamer heeft de laatste jaren meer weg van een nachtmerrie. Hoe vind je toch nog een betaalbaar en kwaliteitsvol kot?

1. Op kot gaan: een goed idee?

Van De kotmadam tot iets wildere series als 2DEZIT: allemaal stellen ze het kotleven voor als een levensfase vol plezier, zelf­ontdekking en nieuwe verantwoordelijk­heden. Maar zijn studenten die op kot gaan ook daadwerkelijk gelukkiger en zelfstandiger dan jongeren die vanuit hotel mama studeren?

Op lange termijn vindt wetenschappelijk onderzoek geen bewijs voor die zelfstandigheid. “Wat we wel zien, is dat er tijdelijk een betere band ontstaat met de ouders als jongvolwassenen semizelfstandig wonen”, vertelt coördinator van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen Kathleen Emmery (Odisee Hogeschool). “Ze zijn niet de hele tijd op elkaar aangewezen voor taken zoals het huishouden, maar de ouders blijven wel nog zeer beschikbaar om te helpen als het nodig is.”

Veel hangt daarbij af van de gezinssituatie en persoonlijke kenmerken van de student. Voor studenten uit sociaal kwetsbare gezinnen is op kot gaan soms noodzakelijk om de ruimte en tijd te hebben om te studeren. Tegelijk kan de angst om een alleenstaande ouder achter te laten sommige studenten tegenhouden.

“Niet de woonsituatie op zich, maar de motieven om voor een van de twee opties te kiezen heeft invloed op de mentale gezondheid van een student”, zegt ontwikkelingspsycholoog Bart Soenens (UGent). “Vanaf dat het als een verplichting aanvoelt, is het nefast. Welke keuze je ook maakt: vraag je eerst af of dit is wat je echt wilt.”

2. Welk type kot past bij mij?

Zodra de knoop om op kot te gaan doorgehakt is, moet je nog beslissen tussen welke vier muren je de komende jaren wilt slapen, eten en studeren. Een standaardkamer voorziet meestal alleen een eigen lavabo. Keuken en badkamer worden dan gedeeld met andere studenten. Een kamer met volledig eigen sanitair wordt ook wel een ‘kamer plus’ of ‘luxekamer’ genoemd. Een studio bevat zowel een eigen badkamer als keuken.

Hoewel ook daar de huurprijzen stijgen, zijn studentenwoningen van de universiteit of hogeschool meestal de goedkoopste optie. Ze worden vaak verhuurd met inbegrip van meubels, liggen nabij een campus en kunnen gehuurd worden met contracten van tien maanden in plaats van twaalf. Afhankelijk van de universiteit of hogeschool krijgen studenten uit een gezin met een lager inkomen en/of eerstejaarsstudenten voorrang op zo’n kamer.

Wie naar de private huurmarkt trekt, heeft ruwweg de keuze tussen een kot van een particuliere kotbaas of een groot verhuurbedrijf zoals Upkot of Xior. Een kotmadam of -meneer is tegenwoordig uitzonderlijk. Ook de traditionele herenhuizen met een paar kamers zullen op lange termijn uitdoven, zegt CEO van Diggit Arne Hermans, dat kotgebouwen voor derden beheert. “Door het tekort is het nodig om steeds grotere gebouwen te zetten en studenten te clusteren. Bovendien is een gebouw van vijf kamers omvormen tot een studentenwoning wat betreft de vergunningen en het beheer bijna niet meer mogelijk.”

3. Wat moet dat kosten?

De gemiddelde huurprijs voor een kot in Vlaanderen is dit jaar 455 euro per maand exclusief vaste kosten. Dat blijkt uit de huurbarometer van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB). Dat is een stijging met 7,5 procent, ofwel de grootste sprong die de CIB al optekende. De schaarste op de markt en de algemene economische inflatie werkten dat in de hand.

Aan een kamer met eigen badkamer in een groot studentengebouw met gemeenschappelijke sportzaal, pingpongtafels en picknicktafels hangt uiteraard een groter prijskaartje dan een simpele kamer van de unief. Maar ook per stad verschillen de prijzen sterk.

Op de cijfers voor dit academiejaar is het nog even wachten, maar vorig jaar was Hasselt volgens de CIB de duurste Vlaamse studentenstad, gevolgd door Antwerpen, Leuven en Gent. Let wel op: in de cijfers voor Hasselt zijn luxekoten en studio’s ­mogelijk oververtegenwoordigd, waardoor de werkelijke huurprijs lager zou liggen. Volgens de kotbarometer van Diggit en ­Stadim spande Brussel in 2022 dan weer de kroon, met een gemiddelde huurprijs van 525 euro per maand exclusief kosten.

Met zulke prijzen zijn een studentenjob en budgetplan geen overbodige luxe. Maar gelukkig is er ook hulp van buitenaf. Verschillende onderwijsinstellingen bieden hun koten goedkoper aan aan studenten van wie het gezinsinkomen onder een bepaalde grens valt. Sommige universiteiten, zoals de VUB, geven ook een huurtoelage voor een kot bij erkende private spelers. Studenten die niet vies zijn van sociaal engagement kunnen onder meer in Leuven en Mechelen zorgtaken opnemen in ruil voor een goedkoper kot.

4. Wanneer begin ik aan mijn zoektocht?

In Leuven is het nu al uren aanschuiven om een kot te bezoeken. Komen plaatsen normaal niet pas vrij nadat de huidige ­bewoner weet of die geslaagd is voor de examens? “Elk jaar start de zoektocht vroeger”, zegt Maarten Matthijs van Brik. “Wij beschouwen dit jaar 22 april als het startschot, omdat we vanaf dan openkotdagen organiseren. Maar het kot aan een verhuurder toewijzen doen wij zelf als kotbaas pas vanaf 1 juli.”

Ook hier hangt de ideale startperiode van de grootte van het tekort en het type kot af. Universiteiten en hogescholen werken meestal met een wachtlijst die al aan het einde van het eerste semester of begin van het tweede semester openstaat. De deadline ligt dan ook wat vroeger, rond eind april of begin mei. Voor een kot bij grote, private spelers begin je er het best ook op tijd aan. In februari dit jaar stonden al enkele duizenden mensen op de wachtlijst van Xior.

Door op tijd te beginnen houd je dus vooral zo veel mogelijk opties open. Het kan bovendien geen kwaad om al aan het begin van de lente enkele bezoeken in te plannen, zodat je een beter beeld krijgt over wat je wilt of niet wilt. Maar houd vooral het hoofd koel en weet dat er wel nog veel koten in mei, juni en juli of zelfs na de herexamens in augustus vrijkomen.

5. Hoe zoek ik?

Slecht nieuws voor wie van de kotenzoektocht een citytrip wilde maken. De tijd dat je koten kon spotten in de stad aan de hand van ‘te huur’-bordjes is voorbij. Een beter vertrekpunt zijn de websites van de hogeronderwijsinstellingen of steden. Meestal richtten zij zelf een gratis en ­betrouwbare databank op, zoals MyKot in Brussel, Kotatgent in Gent, Kotweb voor Antwerpen en Kotwijs voor Leuven. Check zeker goed per website aan welke voorwaarden verhuurders moeten voldoen om hun eigendom er te mogen adverteren.

“Alle koten op MyKot worden periodiek door ons gecontroleerd op bewoonbaarheid, veiligheid en kwaliteit en maken ­verplicht gebruik van een modelcontract”, zegt Maarten Matthijs van Brik vzw. Het Antwerpse Kotweb is dan weer de enige website waar studenten kunnen zien welk label een kot heeft gekregen van de stad. “Als het een groen label is, mag je ervan uitgaan dat de kamer voldoet aan alle normen”, zegt Egon Huygen van Kotweb. “Bij een rood label is dat niet het geval. Zo’n kot huren is risicovol, want dan kan de stad het pand ontruimen.”

Nog niet gevonden wat je zocht? Soms loont het ook de moeite om immokantoren af te schuimen. En op zich is er niets verkeerd aan andere, soms betalende websites of zoekertjes op Facebook. Alleen ben je daar het best extra op je hoede. “Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand, vaak een internationale student, geld overmaakt voor een kot dat uiteindelijk niet blijkt te bestaan”, aldus Huygen. “Googel daarom altijd eerst het adres.”

6. Waarop moet ik letten?

De gouden regel: betaal of teken niets tot je het kot bezocht hebt. Slechte verluchting spot je alleen door een muffe geur of verstopte schimmelplek in de kamer zelf. Je ouders meenemen is geen overbodige luxe: “Dikwijls zijn het de ouders die pas tijdens de verhuis in oktober opmerken dat er vlammetjes uit een stopcontact schieten of er geen brandtrap is”, zegt ­Kathleen Lambie, afdelingshoofd Bouwen, Wonen en Milieu voor stad Leuven.

Toegang tot een brandtrap, noodverlichting, een rookmelder, een brandblusser en een branddeken zijn in ieder geval een must voor een veilige studentenkamer. Ook een lavabo met warm en koud water is verplicht. Voor een eenpersoonskamer is de minimale oppervlakte 12 vierkante meter.

Niet zeker of een kot voldoet aan alle ­regels? In afwachting van een Vlaams kotlabel kun je meestal bij de (website van de) stad aankloppen. In de meeste steden wordt er al gewerkt met een lokaal label of een verplicht conformiteitsattest. Schuw het bovendien niet om de huidige kotstudenten en de kotbaas zelf vragen te stellen.

“Een mogelijke indicator om te weten of een kotbaas de regelgeving respecteert, is de manier waarop die zijn prijs afficheert”, zegt Egon Huygen van Kotweb. “De prijs die je ziet, mag alleen exclusief kosten voor energie, water, internet en eventueel de belasting op tweede verblijven zijn. Alle andere kosten, zoals die voor de schoonmaak, moeten al in die oorspronkelijke prijs verrekend zijn.”

7. Ik heb geen (goed) kot. Wat nu?

Voorkomen is beter dan genezen en dus is het een goed idee om je kotcontract voor ondertekening te vergelijken met het modelcontract van bijvoorbeeld Kotweb of MyKot. Een plaatsbeschrijving opmaken is wettelijk verplicht. Gebeurt dat niet, dan is het aan de kotbaas om te bewijzen dat er nieuwe schade is ontstaan.

“En dat is heel moeilijk”, zegt Silia Ben­djafer, voorzitter van Op Krot, een vzw van Gentse rechtenstudenten die andere studenten helpt met klachten over hun kot. “Als je wel één opmaakt, ga dan erg gedetailleerd te werk, zodat er later geen discussies kunnen ontstaan.”

In Brussel kun je ook contact opnemen met een ombudsman van Brik vzw. Voldoet dat niet, dan kun je de dienst huisvesting van de bevoegde stad om hulp vragen. “Wij nodigen onszelf dan uit voor een inspectie van het kot”, aldus Kathleen Lambie van stad Leuven.

Wie geen kot vindt, komt al snel in de verleiding om samen met vrienden een ­regulier appartement of huis te huren. “We weten dat een groot deel van de studenten in Brussel van die grijze zone gebruikmaakt”, zegt Matthijs. “Dat is jammer, want zo kunnen jonge gezinnen geen betaalbare woningen meer vinden.” In sommige steden mag het, maar weet wel dat je dan onder andere contractvoorwaarden valt dan als je in een echte studentenwoning verblijft. In Gent en Leuven is het ronduit verboden.

Een alternatief is wachten tot februari. Meestal komen er dan koten vrij van studenten die besluiten dat studeren of op kot gaan toch niets voor hen is.

Studente Iene De Meyer. Beeld Thomas Sweertvaegher