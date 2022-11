Vaak en hard slaan, geforceerd voeden en straf in donkere kamer: de lange klachtenlijst van de gesloten crèche in Oudenaarde

Wat is er gebeurd?

De Dienst Opgroeien heeft donderdag beslist om het kinderdagverblijf ‘t (B)Engeltje in Oudenaarde bij hoogdringendheid te sluiten. Uit het rapport dat de Zorginspectie opstelde blijkt dat er wel degelijk heel wat dingen gebeurden die niet door de beugel kunnen.

Aanleiding van het onderzoek waren klachten die al in oktober vorig jaar waren ingediend, niet alleen van ouders maar ook van personeelsleden die waren opgestapt. Er volgden nog plaatsbezoeken in maart, april en juni van dit jaar. Al blijkt ondertussen dat verschillende klachten teruggaan tot in 2011.

Eind 2021 liep er bij het parket al een onderzoek naar ‘t (B)Engeltje, nadat enkele ex-medewerkers aangifte van kindermishandeling hadden gedaan bij de politie. Daarop startte het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek, maar dat werd begin dit jaar geseponeerd door ‘onvoldoende bewijzen’. “Maar gelet op de actuele artikels in de media”, heeft het parket besloten om het onderzoek te heropenen.

Over wat voor klachten gaat het?

Kinderen werden vaak en hard geslagen door de verantwoordelijke.

Ze werden met hun gezicht onder koud water gehouden worden als ze niet stopten met wenen.

Wie niet meewerkte tijdens het eten werd met het gezicht in het eten geduwd.

De begeleider trok het hoofd van een kindje dat niet wilde eten achteruit. Het hoofdje werd tussen de knieën van de begeleider gelegd zodat die met een lepel de voeding kon forceren.

Een kindje van twee maanden werd in de keuken gezet met de deur dicht omdat het te veel aan het wenen was.

Kinderen die met hun handen in het toilet zaten werden met hun hoofd in het toilet geduwd, waarna het toilet werd doorgespoeld.

Etensresten van vrijdag werden vaak op maandag nog uitgedeeld.

Stoute kinderen werden in een donkere bergingsruimte gezet.

Een meisje heeft een zwartblauwe kaak. Ze zou gevallen zijn volgens de opvang, maar er staan vingerafdrukken in haar wang.

Wat nu?

Het Oudenaardse stadsbestuur brengt samen met Agentschap Opgroeien alle actuele noden in kaart, niet alleen van de ouders die op dit moment geen opvang hebben maar ook van de ouders van wie de kinderen binnenkort naar ‘t (B)Engeltje zouden gaan.

“We gaan op zoek naar alle beschikbare plaatsen in Oudenaarde en omliggende gemeenten en proberen zo de getroffen ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit zijn extra plaatsen die gesubsidieerd worden door Vlaanderen. Dat is helaas enkel een oplossing voor maximaal 6 maanden”, zegt schepen van Kinderopvang, Mathieu Mas.

Groen zegt in een reactie dat deze zaak “tot op het bot uitgespit moet worden”. “Waren er al vermoedens over problemen of risico’s bij de kinderopvanginitiatieven in kwestie, en had men sneller kunnen ingrijpen? Is het voorzorgsprincipe hier voldoende snel gehanteerd? Dat zijn cruciale vragen waar minister Crevits duidelijkheid over moet scheppen in het parlement”, zegt Groen-parlementslid Celia Groothedde. Die zal de minister in het parlement over de kwestie ondervragen.

Hannes Anaf, Vlaams parlementslid voor Vooruit, noemt wat nu aan het licht komt “hallucinant”. “Dit zijn gewoon pestpraktijken, neigend naar folterpraktijken voor jongere kinderen.” Anaf noemt het een goed teken dat Opgroeien nu écht kordaat optreedt, maar blijft ongerust. “Dit is gewoon opnieuw een bevestiging dat controles nodig zijn. Ouders moeten vandaag de zekerheid krijgen dat onveilige crèches werden aangepakt. Voor al die ongeruste ouders, maar ook voor alle goed werkende crèches, is het broodnodig dat hier heel snel duidelijkheid rond komt”, aldus nog Hannes Anaf.