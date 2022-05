UZA start als eerste Belgisch ziekenhuis met nieuwe generatie immuuntherapie

“De voorbije jaren zit het onderzoek naar bloedkankers in een stroomversnelling”, zegt hoofdonderzoeker prof. dr. Sebastien Anguille. “Immuuntherapie met CAR-T-cellen is een nieuwe behandeling die een ware revolutie betekent bij bepaalde types bloedkanker.”

Doel van de studie is om patiënten sneller toegang te bieden tot een nieuwe generatie behandelingen. Daarbij wordt het eigen afweersysteem bewapend om kankercellen gericht op te sporen en te vernietigen. Via een bloedafname worden de afweercellen (witte bloedcellen of T-cellen) in een labo genetisch bewerkt en dus bewapend.

De CAR-T-behandeling werkt in op de slechte kankercellen waardoor er - in tegenstelling tot traditionele behandelingen - veel minder beschadiging is van gezonde cellen. Via een eenmalig infuus krijgt de patiënt de CAR-T-cellen toegediend. De versterkte afweercellen van de patiënt herkennen de slechte kankercellen en vallen ze aan. De productie van cellen gebeurt overigens bij een spin-off van het UZA en UAntwerpen.

Die lokale productie van CAR-T biedt belangrijke voordelen naar toegankelijkheid. Kritisch zieke patiënten met een agressief ziekteverloop kunnen zo sneller behandeld worden. En ook de kostprijs daalt door het wegvallen van transport naar en verwerking door buitenlandse centra. “Door alles in eigen beheer uit te voeren, zitten er nu maar enkele weken tussen diagnose en behandeling”, besluit Anguille. “Een belangrijk verschil voor kritische patiënten.”

In België komen kinderen en jongvolwassenen met acute lymfatische leukemie en volwassenen met een agressieve vorm van lymfeklierkanker - bij wie traditionele behandelingen zoals chemotherapie geen effect meer hebben - in aanmerking voor een CAR-T-behandeling met terugbetaling door het RIZIV.