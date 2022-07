UZ Brussel plaatst ‘SMOTspots’ met gratis zonnecrème: ‘Gezondheid van je huid is belangrijker dan mooi kleurtje’

Aan de ingangen van de diensten consultaties, hospitalisaties en de kinderafdeling kunnen bezoekers van het UZ Brussel vanaf nu gratis zonnecrème krijgen van een automatische dispenser. De ‘SMOTspots’ – zo worden de dispensers genoemd – delen zonnecrème uit van factor 30 en 50 en tonen hoe hoog de uv-index op dat moment is.

“De naam ‘SMOTspots’ heeft een dubbele betekenis”, vertelt Jacob Leysen van de Kortrijkse start-up Sundo, de initiatiefnemer van de dispensers. “Aan de ene kant is ‘smotten’ West-Vlaams voor ‘jezelf insmeren’, maar we hebben er ook het acroniem ‘Skin Matters Over Tan’ aan gegeven. De gezondheid van je huid primeert boven een mooi kleurtje.”

Beeld Sundo

#smeerem

De ‘SMOTspots’ aan het UZ Brussel kaderen in de bredere sensibiliseringscampagne #smeerem van Sport Vlaanderen, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vrije Universiteit Brussel en de Stichting tegen Kanker. De campagne moet ouders en sportfaciliteiten ertoe aanzetten kinderen beter te beschermen tegen zonlicht en schadelijke uv-stralen.

Het is voormalig VUB-rector en huidkankerpatiënt Paul De Knop die de aanzet gaf voor de campagne, uit eigen ervaring. “In mijn jeugd sportte ik vaak onder de volle zon zonder enige huidbescherming”, zegt hij. “Daar draag ik nu de gevolgen van.”

In heel België zijn ondertussen al een 130-tal ‘SMOTspots’ van Sundo te vinden, onder andere in veel kuststeden maar ook bijvoorbeeld op Rock Werchter of Pukkelpop, aan sportclubs en aan openluchtzwembaden. “We willen op termijn wereldwijd de kijk op zonnebescherming veranderen”, stelt Leysen ambitieus.