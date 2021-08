UZ Brussel-CEO over lage vaccinatiegraad in hoofdstad: ‘We moeten het niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk maken’

Het probleem is internationaal in alle multi-etnische grootsteden hetzelfde, vertelt Noppen. Hij zegt dat de cijfers in London vergelijkbaar zijn met die van Brussel. Een van de redenen is dat sommige gemeenschappen de nationale media niet volgen. “Ze halen hun nieuws op internet of in Whatsapp-groepen”, aldus Noppen.

Om vaccintwijfelaars te overtuigen, “moeten we zelf naar die groepen gaan”, zegt Noppen. “Degenen die wel te overtuigen zijn, kun je overhalen door naar de mensen zelf te gaan en door het leven van de niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk te maken.”

In Antwerpen, toch ook een grootstad, zijn de vaccinatiecijfers wel beter. Daar kreeg al 65 procent van de volwassen bevolking een eerste vaccin. Maar volgens Noppen gaat de vergelijking tussen Brussel en Antwerpen niet op. “Brussel heeft wel 185 nationaliteiten en 70 talen. Brussel is onze enige internationale stad”, zegt hij, “maar het klopt dat er te lang gewacht is om naar de burger zelf en de wijken te gaan.”