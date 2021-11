Uw koopkracht is aan het wegsmelten terwijl u erbij staat. Dit kunt u er zelf aan doen

Inflatie is wellicht hét woord van het jaar 2021. Het lijkt wel alsof alles duurder is geworden. Hoe houdt u de kosten binnen de perken en zorgt u ervoor dat u de inflatie zo weinig mogelijk voelt in uw ­portemonnee?

Energie is de boosdoener

De inflatie in ons land bedraagt momenteel 4,16 procent. In september was dat 2,86 procent. De voornaamste drijfveer voor die hoge vlucht van de inflatie zijn de energieproducten, stelt het Belgische studiebureau Statbel. De inflatie voor energie bedraagt nu 30,86 procent tegenover 19,37 procent vorige maand. Elektriciteit is nu 25,8 procent duurder dan een jaar geleden. Aardgas is helemaal losgeslagen en is nu liefst 77,5 procent duurder op jaarbasis. Motorbrandstoffen kosten ruim een kwart meer dan een jaar terug. De winter moet nog beginnen en de kans dat de groothandelsprijzen snel dalen, zit dus niet in de lijn der verwachtingen.

Uit een vergelijking van de consumentenorganisatie Test Aankoop blijkt dat een vast elektriciteitscontract in een maand tijd een derde duurder werd. De gasprijs verdubbelde bijna in twee maanden tijd. Tellen we daar nog de nettarieven en heffingen bij, dan land je al snel op een jaarfactuur van ruim 3.000 euro. “Bijna drie keer zoveel als twee jaar geleden”, zegt Simon November van Test Aankoop. Hoe wapen je jezelf tegen dergelijke prijsopstoten? Helaas zijn er geen wonderformules. Wie het geluk heeft van een vast energiecontract te hebben, moet vooral niks doen. Wie een variabel contract heeft, doet er goed aan om goed de prijzen te volgen. Er zijn nog energieleveranciers die iets betere formules aanbieden en als klant mag je best wel assertief zijn. Vergelijken en niet aarzelen om te switchen van contract is de boodschap.

Duurder winkelmandje

Voeding laat zich niet opjagen door de fors gestegen inflatie. Integendeel zelfs, de inflatie voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken is voor de negende maand op rij negatief en bedraagt momenteel -0,31 procent. Maar dat zal heus niet zo blijven. Het laatste anderhalf jaar zijn verschillende grondstoffen voelbaar in prijs gestegen, sommige tot 17 procent. Dat is onder meer het geval voor tarwe, suiker, vlees, zuivel en plantaardige oliën.

Grondstoffen maken ongeveer een derde uit van de totale productkost. Producenten en retailers bikkelen momenteel over wie welk deel van die gestegen kost moet dragen. Onder meer Pierre-Alexandre Billiet, CEO van retailnetwerk Gondola, is ervan overtuigd dat de toenemende grondstofprijzen op termijn doorgerekend worden aan de consumenten in de supermarkten. Over de omvang van die prijsstijging is het gissen. Als consument kan je hier weinig tegen beginnen. Sommige spullen heb je nu eenmaal nodig. En eten moeten we allemaal.

Toch is ook hier prijsvergelijken de boodschap. Volgens Test Aankoop kan een gezin op jaarbasis zowat 800 euro uitsparen door te opteren voor de goedkoopste supermarkt(en). Als je weet dat de inhoud van de gemiddelde winkelkar op jaarbasis zo’n 5.300 euro bedraagt, dan is dat toch al een aardig verschil. Daarvoor moet je vooral zogenaamde B-merken of huismerken kopen. Op de klassieke A-merken, zeg maar Coca-Cola of Nutella, verdienen de supermarkten zelf niet veel. Het zijn de grote multinationals die daar de dans leiden en daarom zijn de prijsverschillen voor dergelijke A-merken in de verschillende warenhuizen eerder miniem. Ook diensten zijn wat gestegen, denk daarbij aan uw Netflix-abonnement of etentjes op restaurant. Dergelijke uitgaven zijn niet strikt noodzakelijk en kan je als consument dus beter beheren.

Kus uw spaargeld wakker

Met een historisch lage rente op het spaarboekje en de stijgende inflatie is uw koopkracht dus aan het wegsmelten terwijl u erop toekijkt. De centrale banken zeggen dat die hogere inflatie tijdelijk is, maar de vraag is: wat is tijdelijk? Zolang vraag en aanbod niet op elkaar afgestemd raken, zal dat de prijzen doen opveren. Pas wanneer er weer wat rust komt op de markt, zal dat een impact hebben op de prijzen, en op de inflatie, meent Koen De Leus van BNP Paribas Fortis.

Hoewel centrale banken zich dus vooralsnog nog niet veel zorgen lijken te maken, is een stijgende inflatie dodelijk voor uw vermogen. Van de 1.000 euro die u op een spaarrekening zet, blijft bij een inflatie van ongeveer 2 procent (het streefdoel van de Europese Centrale Bank) na tien jaar nog zowat 825 euro over. Dat hebben beleggers ook door: vandaar de toegenomen interesse in de beurzen. De aandelenmarkten bieden historisch gezien een goede bescherming tegen inflatie, maar dan wel op voorwaarde dat de instapwaarderingen geen al te gekke hoogtes opzoeken.

Hoed u voor hypes met andere woorden. Eenzelfde redenering geldt ook voor vastgoed. De Belg heeft van oudsher een baksteen in de maag. Alleen knipperen her en der al waarschuwingslichten voor overdreven prijzen in bepaalde regio’s en types vastgoed. Zo is de mediaanprijs van een huis (gesloten bebouwing) in Vlaanderen in de eerste jaarhelft met ruim 9,7 procent gestegen tot 260.000 euro. Voor een open bebouwing in Vlaanderen ligt de mediaanprijs op 365.000 euro, 7,4 procent meer dan vorig jaar. Een appartement kost nu gemiddeld 217.184 euro in Vlaanderen, 6 procent meer dan in de eerste jaarhelft van 2020. Uitkijken en uw huiswerk maken is ook hier de boodschap.