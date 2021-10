Universiteit Gent dient klacht in tegen studenten die bos bezetten tegen boskap

Waarover gaat dit precies?

Aan de campus De Sterre van de UGent moet een bos ter grootte van een voetbalveld wijken voor studentenkamers, om elders opnieuw aangeplant te worden. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de omgevingsvergunning voor het rooien van de bomen recent goedgekeurd.

“We begrijpen heel goed dat er een nijpend tekort is aan studentenkoten”, zegt actievoerder Stan Callewier, “maar we zijn er er niet mee akkoord dat wanneer er ruimte nodig is, daar telkens natuur voor moet verdwijnen.”

De actievoerders zijn buurtbewoners en sympathisanten die waarde hechten aan het stukje bos, dat op een terrein van de Gentse universiteit is gegroeid. Een aanpalende grasvlakte zou ook kunnen leiden onder mogelijke graafwerken. De actievoerders geloven ook dat de biodiversiteit zal lijden onder het project.

Hoe reageert UGent?

De universiteit heeft een klacht ingediend tegen de jongeren die het bos bezetten. UGent geeft aan dat ze niet aanvaardt dat gebouwen of terreinen het voorwerp zijn van een bezetting. Dat betekent niet noodzakelijk dat de politie het bos op korte termijn zal ontruimen.

Rector Rik Van de Walle beklemtoonde eerder al de noodzaak om nieuwe studentenhuisvesting te bouwen en de natuurcompensaties die de universiteit wil doen. De keuze voor het bewuste perceel is doordacht, vindt de rector, die zaterdag ook naar het standpunt van de Gentse Studentenraad verwijst. Die pleit ook voor de bouw van de home op campus De Sterre.

Stan Callwier (links) en Nicolaas Van der Burght (rechts) vertegenwoordigen de actievoerders. “Op de schoolbanken leren we hoe erg het met het klimaat gesteld is”, zeggen de twee studenten. “De UGent zou moeten handelen naar wat ze zelf verkondigt.” Beeld Cedric Matthys

Hoeveel studenten zijn een bezetting gestart?

Tegen de plannen zijn al meer dan 10.000 handtekeningen verzameld en nu komen enkele studenten in actie. Voor het ochtendgloren bouwden ze een boomhut in het midden van het Sterrebos. Met slogans als ‘Waar geen wil is, is geen bos’, protesteren ze tegen de aangekondigde kap.

Zaterdagochtend was in het bos nog een tiental actievoerders te bespeuren, maar dat aantal zal nog aangroeien, stelt spreekbuis Nicolaas Van der Burght. De twintigjarige student bio-ingenieur is niet van plan om snel in het bos te vertrekken.

“We willen aantonen dat protesteren helemaal niet moeilijk is. Als we niet willen dat er gekapt wordt, moeten we in actie komen. We hebben alvast een uitnodiging verstuurd naar rector Rik Van de Walle en tal van professoren. Hopelijk komen ze eens langs om met ons in gesprek te gaan.”

Wat zeggen de actievoerders precies?

De actiegroep haalt aan dat de UGent beschikt over leegstaande gebouwen en begrijpt niet waarom er niet elders gebouwd kan worden. “Op de schoolbanken leren we hoe erg het met het klimaat gesteld is”, zegt Van der Burght verontwaardigd. “De UGent zou moeten handelen naar wat ze zelf verkondigt. Wij zijn geen experten, maar willen samen zoeken naar een oplossing.”

“Verder valt het ons op dat het probleem zich niet enkel hier voordoet”, vult eerstejaarsstudent Fysica Stan Callewier (17) aan. “Ook het Heymansbosje hier wat verderop wil de UGent kappen. Deze kleine lapjes natuur zijn enorm belangrijk voor de biodiversiteit in onze stad.”

De universiteit haalde eerder aan dat er in ruil voor de kap nieuwe bomen worden gepland in Zottegem en Lubbeek, maar dat doet er volgens de protesteerders niet toe. “Voor er zich een bos zoals hier aan de Sterre ontwikkelt, ben je tientallen jaren verder”, vertelt Van der Burght. “Uiteraard zijn we niet tegen de aanplant van nieuwe bomen, maar waarom moet er dan eerst bos verdwijnen?”

Wanneer moet het Sterrebos in Gent wijken?

Wanneer en of het Sterrebos gekapt zal worden, is voorlopig onduidelijk. Naast het burgerprotest lopen er ook juridische procedures. Zo tekende onder meer het Agentschap Natuur en Bos, gesteund door Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA), beroep aan tegen de kap. Ook verschillende organisaties, zoals het Gents Milieufront en Natuurpunt, gingen in het verweer.

“We zijn tevreden met dit breed gedragen protest”, besluit Callewier. “We hopen dat de UGent haar plannen herziet, want met de actie willen we aantonen tot wat we in staat zijn mocht de kap toch plaatsvinden. We slaan straks onze tenten op in de bomen op en blijven hier de komende nachten overnachten. Op zich best handig voor mij, want onze lokalen zijn hier vlakbij. Ik hoef maandagochtend maar uit de boom te kruipen en zit meteen in de les. (lacht)”