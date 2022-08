Unia tekent geen beroep aan in zaak Schild & Vrienden: ‘Proces moet kunnen plaatsvinden’

Twee weken na de beslissing van de Gentse raadkamer om zeven leden van Schild & Vrienden te vervolgen, en vijf andere opschorting te verlenen, hebben twee burgerlijke partijen hoger beroep aangetekend tegen de niet-vervolging van Van Langenhove voor inbreuken op de negationismewet. Het gaat om De Liga voor de Mensenrechten en eremagistraat Henri Heimans. Jihad Van Puymbroeck liet eerder al optekenen dat ze in beroep gaat wegens de afwijzing van haar burgerlijke partijstelling in het algemeen. Gelijkekansencentrum Unia tekende geen beroep aan. Els Keytsman, directrice van Unia: “Wij gaan niet in beroep. Voor ons is het belangrijk dat het proces kan plaatsvinden en dat de doorverwezen leden voor de rechter komen en voor hun verantwoordelijkheid gesteld worden.”

Mededaderschap

De advocaat van Henri Heimans denkt er anders over. Toon Deschepper: “Wij hebben enkel beroep aangetekend tegen de buitenvervolgingstelling van Van Langehove voor negationisme. Voor mijn cliënt is dat heel belangrijk. Hij richt zijn pijlen niet zozeer op de jonge knapen die misschien wel in een onbezonnen vlaag, of door hoogmoed, negationistische memes gepost hebben. Hij vindt wel dat Van Langenhove de bezieler is van die groepen en kanalen en daar dus een verantwoordelijkheid in draagt. Bovendien blijkt uit alles dat hij dergelijke posts aanmoedigde en faciliteerde. Er bestaat ook zoiets als mededaderschap.”

Tegen de beslissing om vijf leden enkel schuldig te verklaren werd geen beroep aangetekend. Wel gaat één inverdenkinggestelde - een voorzitter van het Vlaams Belang van een centrumstad - in hoger beroep wegens zijn doorverwijzing wegens racistische en negationistische misdrijven.

Uiteindelijk zal dus de Kamer van Inbeschuldigingstelling moeten beslissen voor welke misdrijven Dries Van Langenhove en het ander lid van Schild & Vrienden worden doorverwezen. De tenlasteleggingen die nu nog ter discussie liggen, hebben betrekking op verschillende inbreuken op de wet ter bestrijding van het racisme, en op de negationismewet.

De nieuwe zitting zal ten vroegste eind september of in oktober plaatsvinden. Een behandeling van de zaak ten gronde in het openbaar en dus het proces voor de correctionele rechtbank wordt niet verwacht vóór eind 2022 of begin 2023. Dat is meer dan vier jaar na de onthulling van de feiten in de Pano-reportage van september 2018.