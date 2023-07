Undercover in de de wereld van ‘dé partydrug’: ‘Aan iedereen die nog niet gebruikt: begin niet aan ketamine’

Ketamine, dat onder andere gebruikt wordt om paarden te verdoven, wordt steeds populairder in het uitgaansleven. Wie gebruikt, is jong, vaak zelfs minderjarig. We gingen undercover op enkele festivals in de voorbije maanden en spraken er met gebruikers én met dealers. ‘Aan iedereen die nog niet gebruikt: begin er niet aan.’

De zon breekt door de wolken, de dj draait populaire technomuziek en 20.000 dansende feestvierders hebben er zin in. Het is nog vroeg. Helemaal vooraan, leunend over de nadarhekken om zo dicht mogelijk bij de muziek te komen, dansen jongeren gelijkmatig op de beats. Zij wachten niet tot de zon ondergaat. Het leven is een feest.

Eén blond meisje draagt fluogroene linten in haar haar, waarmee ze door de dansende massa dartelt. Ze heeft een open blik. Of ik haar wat vragen mag stellen over partydrugs? Dat mag. “Je bent wel bij de verkeerde persoon. Ik gebruik niet, ik heb het niet nodig om me uit te leven. Maar het zal je geen moeite kosten om hier mensen te vinden. De meeste jongeren die ik ken gebruiken.” En wat dan wel? “Veel pillen, xtc, ook wel cocaïne en de jongere gasten gebruiken vooral ketamine.”

Special K

De festivalgangers noemen het ‘Ket’, ‘Keta’, ‘Vitamine K’ of zelfs ‘Special K’. “Zoals de ontbijtgranen, hè mevrouw.” Heel veel bijnamen voor een middel dat in de jaren 60 ontdekt werd en gebruikt wordt als verdovingsmiddel, vooral bij paarden. Een nadeel bij medisch gebruik zijn de hallucinaties en de nachtmerries die patiënten ervaren. Net dat en het feit dat het middel snel werkt, maakt het voor sommigen interessant als partydrug. Maar als het niet voorgeschreven wordt door een arts, is het illegaal.

Journalist Evi De Witte ging undercover en zag hoe ketamine massaal gebruikt wordt op festivals. Beeld EDW / Photo News

“Het helpt me om mijn gedachten stil te leggen en me los te maken van mezelf”, zegt Joren, een schuilnaam. Hij houdt van feestjes, vooral van raves. Maar op dancefestivals tijdens de zomermaanden amuseert hij zich ook. “In het begin had ik geen drugs nodig om te feesten. Maar toen begon ik naar grotere party’s te gaan in Gent en Antwerpen. Een vriend van me vroeg of ik het eens wilde proberen. Ik moet toegeven dat ik het nu bij elk feest gebruik en soms zelfs in de week. Dat is wel niet zo goed, I know.”

“Het was al langer een hype in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. En ja, dan weet je dat dat ook naar hier komt”, zegt Bas. Dat is niet zijn echte naam, maar zijn leeftijd mag ik wel weten: 22 jaar. “Het is dé nieuwe partydrug, samen met xtc. Ik ken heel veel mensen die het gebruiken. Het geeft een kick en het is ook gewoon wel cool om te zeggen dat je ‘ket’ gebruikt.” In deze vriendengroep gebruikt bijna iedereen het. “We noemen het ‘sleutelen’. Dat komt omdat je met een sleutel in het zakje gaat en het poeder eruit haalt. Dan snuiven we de ‘ket’ van de sleutel.” Het gaat zo snel dat sommigen gewoon tussen het volk gebruiken. Bas’ beste vriend doet niet mee. “Ik heb het weleens geprobeerd, maar het is niets voor mij. Ik neem heel af en toe een pilletje xtc, maar aan de ‘ket’ waag ik me niet. Ik weet dat het gevaarlijk is. Ik ken iemand die in een ‘K-hole’ terechtgekomen is. Dat is een soort van bijna-doodervaring en naar het schijnt kan je in een trance belanden waar je niet meer uit kan.”

Gevaarlijke combinaties

Bij het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en illegale drugs (VAD) zijn ze zich bewust van de opmars van ketamine als partydrug. “In milde dosissen veroorzaakt het een dromerige, zweverige roes, die vergelijkbaar is met de roes van alcohol”, zegt Jochen Schrooten van het VAD. “In een hogere dosis kan men voelen dat geest en lichaam van elkaar gescheiden worden, waardoor de motoriek verstoord geraakt.”

Omdat ketamine van oorsprong een narcosemiddel is, voelt wie het gebruikt geen pijn. “Het kan, voornamelijk bij hogere dosissen, misselijkheid, desoriëntatie en een gevoel van verdoving veroorzaken”, vult Schrooten aan. “Ketamine is moeilijk te doseren. Een beetje te veel leidt ertoe dat de gewenste effecten kunnen doorslaan in ongewenste effecten. Vooral in combinatie met alcohol of andere drugs zijn er verhalen van mensen die het bewustzijn verliezen.” Het VAD benadrukt wel dat het om een klein percentage van jongeren gaat die illegale drugs gebruiken. “Op sommige feestjes is er een concentratie van mensen die illegale drugs gebruiken, maar in het algemeen gebruikt een minderheid van de Vlamingen verdovende middelen.”

Illustratiebeeld festivals Beeld EDW

Voor Maarten*, ook een schuilnaam, is dit zijn eerste festival deze zomervakantie. Dat viert hij met pintjes, met ketamine is hij gestopt. “Meer dan een paar pinten komt er bij mij niet meer in”, lacht hij. “Ik heb vrij ernstige problemen gehad door ketamine. Ik heb dingen gedaan waar ik totaal niet achter stond.” Zijn vrienden zijn verrast. Zij gebruiken geen drugs en wisten helemaal niet dat Maarten een verleden heeft met ketamine. “Ik heb het contact verbroken met iedereen die ik toen kende om niet meer in de verleiding te komen”, legt hij uit. “Maar in het uitgaansleven wordt het echt overal aangeboden, zeker op dancefeestjes. Het is immens populair. Aan iedereen die nog niet gebruikt: begin er niet aan.”

Goedkope ‘keta’

Volgens Maarten moet je geen moeite doen om op een feestje een ketaminedealer te vinden. “Meestal spreken ze je zelf aan: ‘Keta nodig?’ Of gewoon: ‘K?’ De eerste keer krijg je het vaak gratis. Nadien kost het tussen de 25 en de 30 euro voor een gram. Dat zijn democratische prijzen, hé”, lacht hij.

Op een bankje aan de eetstandjes raak ik aan de praat met een koppel. Zij voelt zich duizelig en dus komen ze hier wat uitrusten. “We hebben xtc genomen vandaag”, geeft hij toe. “Ik gebruik het al langer, maar zij is dat niet zo gewoon.” Hij is 31, zijn vriendin 24. “Je gaat mijn naam toch niet vernoemen, hé?” Ik heb zijn naam niet gevraagd, dus ik kan hem geruststellen. Of ze ketamine kennen? “Ja, dat maakt opgang. Vroeger was het allemaal cocaïne en xtc en ook een beetje speed. Maar ‘keta’ neemt de markt over.”

Hoe hij dat allemaal weet? “Ik zie dat aan mijn verkoopcijfers”, lacht hij. “Ik verkoop zelf ‘keta’. De drugshond aan de ingang is drie keer langs mij gelopen en hij ruikt niets. Nochtans, mijn zakken zitten vol.” Zelf gebruikt hij het niet. “Het is goedkoper dan alcohol en als je niet te veel gebruikt, geeft het hetzelfde effect. Maar vanaf te veel is het iets heel anders. Veel bad trips en vooral mentaal heel verslavend.” Zijn vriendin heeft een cola nodig, ze trekken terug de feestende massa in. “Mijn naam zeker niet vernoemen”, roept hij nog na.