De oudste is tandarts en een van ’s ­werelds beste ultralopers. In juli liep hij in dertig dagen 2.600 km door de Alpen. De jongste is kinesist, klankbord en het praktische brein achter ieder exploot. Karel Sabbe (31) en Joren Biebuyck (30), schoonbroers.

KAREL

“De band met Joren is heel sterk, en moeilijk onder woorden te brengen. Alleen hij zag me op de PCT (Pacific Crest Trail, 4.000 kilometer lang pad dat het westen van de Verenigde Staten doorkruist, van de grens met Mexico tot die met Canada, red.) iedere avond aankomen op de kampplek, na een dubbele marathon in de wilde natuur.

“Ik heb niet het talent om in detail uit te leggen hoe ik me dan voel en wat ik denk, maar Joren begrijpt wat ik doe. Hij kent me door en door, en heeft soms genoeg aan één blik. Joren denkt in mijn plaats. Hij zorgt ervoor dat ik me alleen op het lopen moet concentreren en neemt zo veel stress weg. Hij zorgt voor de bevoorrading, voor een kampplaats en behandelt mijn lichaam indien nodig. Als ik een hele dag in de regen heb gelopen, staat hij klaar met soep en een donsjas. In juli, op de Via Alpina (Sabbe liep in een recordtijd van dertig dagen door het volledige Alpengebergte, red.), twijfelde ik op een gegeven moment om ’s nachts verder te lopen. Ik vreesde sommige technische passages, ook door de vermoeidheid. Dus liep Joren die nacht mee, achter mij, om zicht op me te hebben. Eén keer viel ik al lopend in slaap, en viel achterover, waarna hij me opving.

“Ik vertrouw ook op zijn oordeel. Tijdens de Barkley Marathons (met 160 km een van ’s werelds meest extreme loopwedstrijden, red.) dacht ik er op een gegeven moment aan op te geven. Ik zag wazig, had overal pijn. Maar Joren zette me aan verder te lopen. Terecht. Hij had een beter zicht op mijn paraatheid. Zelf was ik daar te moe voor. En hij had gelijk: ik had nog energie om door te zetten.

“Bij iedere recordpoging ziet hij ook af, en staat ’s ochtends om 4 uur met me op. Hij is het die eten maakt, me bevoorraadt op het parcours, de tent opzet ’s avonds... Na iedere recordpoging is ook hij kapot. Die loyauteit stuwt me vooruit: als iemand zo diep voor me gaat, dan doe ik hetzelfde.

“De avond dat we elkaar echt beter leerden kennen is nochtans geëindigd op de spoedafdeling. (lacht) Op familieweekend – onze partners zijn zussen – zaten we tot vijf uur ’s ochtends aan het kampvuur. Een gebroken bierflesje haalde zijn vinger open. We praatten over sport – ik voetbalde, Joren speelde basketbal –, over reizen en avontuur, en na een lange trektocht in Namibië, samen met onze partners, trok ik met hem een maand door Nieuw-Zeeland. In 2015 was dat. Toen dronk ik geen alcohol, las boeken van Tolstoj, hield vast aan een soort ascese, aan de romantische verbinding met de natuur. Die houding viel in het niet toen Joren in Nieuw-Zeeland aankwam, en we de eerste avond doorbrachten met iemand die hij had leren kennen op het vliegtuig. ’s Anderendaags begonnen we aan de trektocht en had ik een ferme kater. Joren was een soort wake-upcall voor mij: neem jezelf vooral niet te serieus.

“De Dusky Trail verliep in barre omstandigheden. We zwommen met onze rugzakken in zee en zakten kniediep in de modder. Maar Joren bleef altijd optimistisch, ook na 24 uur in de gietende regen. Een ultraloper was ik toen nog niet, al had ik de Pyreneeën eerder al doorkruist, te voet. In Nieuw-Zeeland rijpte het eerste echte plan: de PCT. Ik had de tijd niet om die te wandelen, dus zou ik die maar rennen. Op de Dusky Trail, toen ik het eeuwige optimisme van Joren zag, heb ik het hem gevraagd: ‘Zou je dat zien zitten, me twee maanden bijstaan in de VS?’”

Joren: ‘Ik ken alle spieren van Karel uit het hoofd.’ Beeld Wouter Van Vooren

Joren

“Doe mij een blinddoek om, en laat honderd atleten de massagetafel passeren, dan haal ik de benen van Karel er zo uit. Ik ken zijn spieren uit het hoofd. Tijdens de Pacific Crest Trail behandelde ik af en toe zijn benen. Na een ferme inspanning moet je meestal lang op een triggerpoint drukken vooraleer een spier zachter wordt en ontspant. Bij Karel gaat dat véél sneller, wat mijn vertrouwen in de goede afloop bevestigde. Ik ging niet zomaar mee naar de Verenigde Staten, nee, ik besefte dat het echt kon, 52 dagen lang twee marathons per dag lopen.

“Nu lachen we vaak met dat eerste record. Want eerlijk? Voor aanvang van de PCT wisten we van niks. Op een van de eerste dagen hebben we elkaar gemist op het parcours. Bij gebrek aan satelliettelefoons en gsm-ontvangst stond Karel daar plots alleen te blinken op het afgesproken punt, zonder water, in de woestijn, bij 50 graden. Gelukkig gaf een zonderlinge rancher hem nog wat water, want dehydratie is echt gevaarlijk.

“Na afloop van die dag heb ik hem bedolven onder de ijszakken. Hij had een zonneslag. Onze – gratis – topografische kaarten klopten gewoon niet. Soms was de toegangsweg tot de PCT onbestaande of was een deel van een flank ingestort. Karel heeft toen één keer naar zijn vrouw gebeld: ‘Neemt Joren dat hier wel serieus?’ Er was lichte paniek.

“Maar natuurlijk meende ik het. Daar in de VS gleed ik uiteindelijk samen met hem af, werd zelf steeds vermoeider, al was dat echt niet te vergelijken met zijn toestand. Toen we in Canada aankwamen hebben we niks gezegd, maar elkaar eens goed vastgepakt.

Gekke gewoontes Karel over Joren: “Hij heeft een instant lichamelijke aversie bij muziek van Radiohead, mijn lievelingsband.” Joren over Karel: “Hij kan ’s ochtends 1 kilogram Griekse yoghurt eten.”

“Karel hoeft niet alles te vertellen wat in hem omgaat, want ik kan niet alles begrijpen. Ik zie veel, maar het solitaire afzien kan ik moeilijk vatten. Alleen hij zit in de zogenaamde ‘zone’, dat is zijn terrein. Hij zegt ook niet alles, praat pas als hij écht pijn heeft. Omgekeerd zeg ik ook niet dat de auto een lekke band heeft. Want wat kan hij daar aan doen? Niks. Het mentale is enorm belangrijk. Dat is ook zijn kracht. Karel heeft de genen, maar ook het hoofd. Hij geniet van de natuur, ondanks de extreme uitputting.

“Ik ga het niet gauw vergeten. Toen we in Nieuw-Zeeland doorweekt over een strand liepen, met keiharde tegenwind, voelde dat voor mij aan als beuken tegen de wind, als afzien. Niet voor Karel. ‘Fantastisch,’ zei hij, ‘als je vooroverbuigt, kun je hier op de natuur leunen.’”