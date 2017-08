Ultrafun, fris en fruity aperitief: watermeloenslushy met witte wijn

Wat heb je nodig?

1/2 l droge witte wijn

300 g watermeloen

100 g aardbeien, in partjes

2 el honing

ijsblokjes

enkele takjes basilicum

1 limoen, in plakjes



Zo maak je het:

Stap 1: Doe de watermeloen met de witte wijn, de honing en een handvol ijs in een blender. Mix grof.

Stap 2: Doe de slushy in een grote kan, voeg de basilicumtakjes, de partjes aardbeien en de limoenschijfjes toe.

Serveer meteen.

Bij elke lekkere aperitief hoort een hapje!

Ontdek hier hoe je een gazpacho van watermeloen maakt.

Heerlijk zomers!