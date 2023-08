Ultimatum verloopt, maar militair ingrijpen Ecowas in Niger blijft nog uit

Ecowas reageerde met sancties en mogelijk militair ingrijpen, nadat de presidentiële garde onder leiding van generaal Abdourahamane Tiani op 26 april de macht had gegrepen. Het blok heeft gezworen een einde te maken aan de golf van staatsgrepen die de West-Afrikaanse Sahelregio de afgelopen jaren heeft geteisterd. Verschillende landen, waaronder Senegal en Nigeria, hebben aangegeven troepen te zullen leveren als de militaire machthebbers van Niger hun land niet zouden laten ‘terugkeren naar de constitutionele orde’.

Op zondagavond was nog niet bekend of Ecowas voet bij stuk houdt en inderdaad een regionale troepenmacht naar Niger stuurt. De radiostilte kan erop duiden dat het West-Afrikaanse blok toch met de coupplegers aan het onderhandelen is. Een diplomatieke oplossing heeft de voorkeur, maakten vertegenwoordigers van het blok meermaals duidelijk, al zijn bemiddelingspogingen keer op keer op niets uitgelopen. Donderdag stuurde Ecowas nog een afvaardiging naar de Nigerese hoofdstad Niamey, maar volgens berichten wees de junta die af. Op vrijdag zei een vertegenwoordiger van Ecowas dat het ‘nodig was om aan te tonen dat Ecowas niet alleen kan blaffen, maar ook kan bijten’.

Franse steun

Eerder maakte Ecowas al bekend met een sanctiepakket te komen: alle commerciële en financiële transacties met Niger werden opgeschort, buitenlandse tegoeden werden bevroren. Westerse landen, waaronder Nederland, keurden de staatsgreep eveneens af en hebben ontwikkelingssamenwerking met Niger opgezegd, omdat zij de coupplegers ‘niet willen steunen’. Frankrijk ging afgelopen weekend een stap verder: dat land zal de inspanningen van Ecowas steunen om de militaire staatsgreep in Niger te laten mislukken. ‘De toekomst van Niger en de stabiliteit van de hele regio staan op het spel’, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna, op zaterdag. Of de Fransen de interventie van Ecowas ook militair zullen steunen, is niet bekend.

De steun van oud-kolonisator Frankrijk voor Ecowas is koren op de molen van Tiani en zijn mannen, die de plannen van buitenlandse mogendheden beschouwen als een vooropgezet ‘aanvalsplan tegen Niger’. De coupplegers worden gesteund door andere junta’s die in andere West-Afrikaanse landen aan het roer staan: de militaire machthebbers van Guinee, Burkina Faso en Mali hebben de sancties van Ecowas veroordeeld. De twee laatstgenoemde landen zien een militaire interventie van Niger zelfs als ‘een oorlogsverklaring’ aan hun adres. Buitenlandse inmenging in Niger zou ertoe leiden dat Burkina Faso en Mali zich terugtrekken uit het Ecowas-blok. De aangekondigde sancties weigeren ze uit te voeren omdat ze ‘illegaal, onwettig en onmenselijk’ zouden zijn.

Surveillancebrigades

Op zaterdag sprak ook de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune zich uit tegen het dreigement van Ecowas. “Een militaire interventie kan de hele Sahelregio uit balans brengen en Algerije gebruikt geen geweld tegen zijn buren”, zo verklaarde Tebboune in een Algerijns televisieprogramma. Ook hamerde hij erop dat er geen strategie moet worden bepaald zonder inspraak van Algerije, dat een duizend kilometer lange grens met Niger deelt.

Het is moeilijk in te schatten hoe de Nigerese bevolking op een interventie zal reageren. Hoewel president Bazoum populair was, spelen in Niger ook steeds meer anti-Franse sentimenten. Intussen worden de gevolgen van de gesloten grenzen en de buitenlandse sancties steeds voelbaarder. Met name de Nigeriaanse maatregelen hebben veel effect, omdat Niger afhankelijk is van zijn zuiderbuur voor elektriciteit en overzeese handel.

Analisten vrezen dat de buitenlandse bemoeienis ertoe leidt dat meer mensen zich achter de junta scharen. In hoofdstad Niamey trokken op zondag duizenden Nigerezen naar een groot stadion, waar zij hun steun voor de nieuwe machthebbers uitspraken. Op andere plekken in de stad hebben burgers het afgelopen weekend verschillende ‘surveillancebrigades’ opgezet, bedoeld om ‘de externe dreiging in de gaten te houden’. De Nigerezen geven daarmee gehoor aan een decreet dat vorige week donderdag op de staatstelevisie werd voorgelezen. Daarin riep de junta op om ‘waakzaam te zijn met betrekking tot spionnen en buitenlandse strijdkrachten’ en verzochten de militairen ‘alle informatie met betrekking tot de binnenkomst of de verplaatsing van verdachte individuen’ aan de autoriteiten door te geven.