Uitstroom beginnende leraren is erg hoog, met een groot verschil tussen provincies

Steeds meer leerkrachten stoppen met de job aan het begin van hun loopbaan. Vooral leraren met een tijdelijk contract geven er de brui aan. Het probleem is niet in alle provincies even groot.

Hoogste uitstroom in secundair onderwijs

Tussen 2015 en 2020 waren er 29.682 leerkrachten jonger dan 30 jaar aan het werk. 4.260 van hen gaven er in die periode van vijf jaar de brui aan, ofwel 14,4 procent. In de periode 2009-2014 was dat nog 13,1 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Voor de periode 2015-2020 is de uitstroom het hoogste in het secundair onderwijs: 18,6 procent. In het kleuteronderwijs was dat 11,5 procent, in het lager onderwijs 11,4 procent.

Wellicht zijn de cijfers een onderschatting. “Doorgaans definiëren we beginnende leraren als leraren met maximaal vijf jaar werkervaring”, zegt onderwijssocioloog Filip Van Droogenbroeck (VUB). “Door te kijken naar leraren jonger dan 30 jaar die binnen de vijf jaar uitstromen, kijken we eigenlijk naar leraren met maximaal tien jaar werkervaring. Maar we weten dat de grootste uitstroom doorgaans binnen de eerste vijf werkjaren gebeurt.”

Uit een eerder schriftelijk antwoord van minister Weyts blijkt inderdaad dat wie deze definitie hanteert, veel hogere uitstroomcijfers ziet. In het schooljaar 2019-2020 was dat 27,4 procent voor het kleuteronderwijs, 26,9 procent voor het lager onderwijs en 37,2 procent voor het secundair onderwijs.

Groot verschil tussen provincies

Wel tonen de cijfers die Grosemans opvroeg voor het eerst duidelijk hoe groot het verschil is tussen provincies in de uitstroom. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat consequent hogere uitstroomcijfers optekenen dan de andere provincies. Van de tijdelijk tewerkgestelde leraren onder de 30 jaar in het secundair onderwijs in Brussel stopte 23,9 procent tussen 2015 en 2020. Dat is hoger dan in Limburg (20,3 procent), Antwerpen (19,8 procent), Oost-Vlaanderen (18,8 procent) en West-Vlaanderen (18,5 procent).

“Dat lijkt mij de invloed van de grootstedelijke context”, zegt Grosemans. “Veel van de leraren in Brussel zijn jonge mensen die vanuit Vlaanderen naar de hoofdstad pendelen.” Bovendien weten we uit eerder onderzoek dat er proportioneel meer beginnende leerkrachten voor meer diverse en uitdagende klassen staan.

Meer uitstroom bij tijdelijke contracten

Ook blijken er consequent meer leraren met een tijdelijk contract te stoppen dan vastbenoemde leerkrachten. Zo stopten er tussen 2015 en 2020 twee van de 240 vastbenoemde leraren in het lager onderwijs in West-Vlaanderen. Bij de tijdelijk tewerkgestelden waren dat 196 uitstromers op een totaal van 1.854. “Het begin van de loopbaan is nu eenmaal erg onzeker”, zegt Grosemans. “Net daarom is het goed dat minister Weyts mogelijk gemaakt heeft dat leraren sneller vastbenoemd worden.”

“Er zijn veel te veel startende leerkrachten die ons onderwijs na een paar jaar al verlaten”, reageert Weyts, die zelf ook verwijst naar de versnelling van de vaste benoeming. “Een volgende stap is een betere aanvangsbegeleiding.”

Dat er heel wat beginnende leraren stoppen met de job, is al langer gekend. “Op zich is het ook normaal”, zegt onderwijssocioloog Bram Spruyt (VUB). “We zien ook in andere sectoren dat jonge mensen in de eerste jaren van hun loopbaan ontdekken dat de job hen toch niet ligt.” Het nieuws komt echter op een moment dat directies aangeven erg veel moeite te hebben om alle vacatures op hun school in te kunnen vullen.