Uitstootrechten verkopen en zonnepanelen verplichten: zo wil de Europese Unie af van Russisch gas

De oorlog in Oekraïne stuurt het energiebeleid van de Europese Unie een andere richting uit. Europa haalt vandaag 40 procent van zijn gas uit Rusland, ook voor 46 procent van de koolvoorraad en 27 procent van de olie wordt bij het land van Poetin aangeklopt. In maart zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, dat ze niet langer afhankelijk wilde zijn van een leverancier die bedreigingen uit. Nu voegt de Unie de daad bij het woord: in 2027 moet Europa onafhankelijk zijn van Russisch gas, eind dit jaar zal ook een embargo op olie ingaan.

Officieel werd het RePower EU-plan nog niet uit de doeken gedaan, maar de grote lijnen van het project zijn al wel bekend. De ambitie is om tegen 2030 minstens 45 procent aan hernieuwbare energie in de energiemix te hebben. Om dat doel te bereiken, zullen alle nieuwe grote gebouwen verplicht worden om zonnepanelen aan te leggen. Het gaat daarbij om overheidsgebouwen, maar mogelijk ook om kantoorblokken of gezinswoningen. Daarnaast wil Europa 20 miljard euro verdienen door uitstootrechten te verkopen. Dat zijn certificaten die bedrijven moeten kopen als ze CO₂ uitstoten.

De inkomsten van de uitstootrechten zouden welkom zijn, want aan het RePower EU-plan is een prijskaartje van 210 miljard euro verbonden. Dat zorgt voor budgettaire uitdagingen, maar anderzijds valt het bedrag ook te relativeren. Vorig jaar betaalde Europa 99 miljard euro aan Rusland voor de aankoop van gas, elektriciteit en olie.