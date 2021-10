Uitstoot broeikasgassen brak ook in coronajaar 2020 records, ondanks wereldwijde lockdowns

De uitstoot van broeikasgassen brak ook in het coronajaar 2020 records, ondanks de verlammende lockdowns. Dat meldt de World Meteorological Organization (WMO), de weer- en klimaatorganisatie van de Verenigde Naties, in een vandaag gepubliceerd rapport.

Veel minder luchtvaartpassagiers, veel minder autokilometers, fabrieken die wekenlang de poorten sloten; de coronapandemie zette de wereld in 2020 in een lagere versnelling. Maar wie denkt dat de uitstoot van CO2 daardoor flink zou dalen, heeft het mis. Ondanks wereldwijde lockdowns steeg de uitstoot van alle broeikasgassen in 2020 sneller dan gemiddeld in het voorgaande decennium, stelt de WMO.

Het aandeel CO2 in de atmosfeer is nu de helft hoger dan voor het begin van de industriële revolutie. De hoeveelheid methaan, een nog veel sterker broeikasgas, is zelfs verdubbeld sinds 1750. Niet verrassend: de trend zet zich dit jaar onverminderd voort vanwege het krachtige herstel van de wereldeconomie.

Secretaris-generaal Petteri Taalas van WMO, toch al niet de brenger van veel vrolijk nieuws, toonde zich vandaag opnieuw somber. De nieuwe gegevens laten volgens hem zien dat de klimaatcrisis zich alleen maar verdiept. Volgens de WMO-chef is dit rapport opnieuw een krachtig signaal aan alle landen die vertegenwoordigd zijn bij de komende klimaatconferentie in Glasgow.

Met het huidige tempo waarin de wereld broeikasgassen blijft uitstoten, zal de temperatuur op aarde aan het eind van deze eeuw veel verder zijn gestegen dan de 1,5 tot 2 graden Celsius die is afgesproken bij de klimaatconferentie van Parijs. Daar beloofden 195 landen in 2015 dat ze de uitstoot van broeikasgassen zouden terugdringen.

‘Totaal niet op schema’

Tot nu toe gebeurt dat niet, zelfs dus niet in het jaar waarin de wereldeconomie als gevolg van de coronapandemie knarsend tot stilstand kwam. Volgens Taalas zijn de maatregelen om de uitstoot een halt toe te roepen economisch en technologisch haalbaar en wordt het tijd dat de wereld zijn goede voornemens omzet in daden. Er is volgens hem geen tijd te verliezen: ‘We zitten totaal niet op schema.’

Hoewel de uitstoot van CO2 vorig jaar met 5 procent daalde, zijn er nog steeds gigatonnen van het broeikasgas de atmosfeer in geblazen. Ongeveer de helft van de menselijke uitstoot wordt geabsorbeerd door oceanen en bossen, maar het vermogen van de natuur daalt om de extra uitstoot deels te compenseren. Zo is het Amazonegebied van een CO2-spons veranderd in een CO2-bron, meldde een wetenschappelijke studie afgelopen zomer.

Vorig jaar bereikte de concentratie CO2 in de atmosfeer 413 deeltjes per miljoen, ruim twee hoger dan een jaar eerder. Op dit moment klimt het aantal volgens schattingen richting 416.

Tegenover de BBC vergeleek de Londense hoogleraar atmosfeerwetenschap Euan Nisbet de toestand van de aarde met een auto die in de slip raakt en onbestuurbaar is geworden: ‘Je ziet dat een botsing onvermijdelijk is en het enige wat je kunt doen is een schreeuw geven van angst.’