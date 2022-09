Uitstel dreigt voor terreurproces: alternatief voor glazen box beschuldigden geraakt niet klaar voor 10 oktober

In Evere is vandaag het proces rond de terreuraanslagen van 2016 in Brussel en Zaventem gestart met een inleidende zitting. De zitting staat in het teken van de glazen boxen waarin de beschuldigden, onder wie Salah Abdeslam en Mohamed Abrini, moeten plaatsnemen. Volg alle ontwikkelingen in deze liveblog.