Uitrol fibernetwerk levert Proximus vooral hoofdpijn op

In de eerste drie maanden van 2023 ontving de ombudsman voor telecommunicatie Luc Tuerlinckx 75 klachten over fiberinternet. Zeventig daarvan gaan over Proximus en vier over Fiberklaar, een nutsbedrijf waarvan Proximus net niet de meerderheid van de aandelen heeft en dat momenteel in een zeventigtal Vlaamse gemeenten een glasvezelnetwerk aanlegt. In steden doet Proximus de uitrol zelf.

“Dat is een aanzienlijke versnelling van het tempo waarin de klachten binnenstromen ten opzichte van vorig jaar”, zegt Tuerlinckx. Toen kwamen er in een periode van twaalf maanden 155 klachten over fiberinternet binnen, waarvan er 143 over Proximus gingen. Let wel, op het totale aantal klachten dat de ombudsman dit jaar binnenkreeg, gaat het over net geen 2 procent.

Het meeste ergeren consumenten zich aan de technische problemen met de installatie van fiberinternet. Zo zouden er soms gaten in de muur worden geboord, die maanden later nog niet opgevuld zijn. In andere gevallen komen de techniekers gewoon niet opdagen op de afgesproken dag van installatie. Maar ook van agressieve verkooppraatjes zijn sommige vertegenwoordigers van Proximus niet vies, zo blijkt. Sommige consumenten die weigerden een fiberabonnement te nemen, kregen enkele weken later toch een contract toegestuurd.

Enkele gemeenten zetten eerder al de werken van Fiberklaar tijdelijk stop, omdat het bedrijf de regels voor openbare werken niet altijd respecteerde en buurtbewoners uit bed belde. Maar opvallend is dat de meeste klachten bij de ombudsman wel degelijk over Proximus gaan, en niet over Fiberklaar.

Fiberklaar geeft toe dat ze in het begin misschien iets te voortvarend te werk gingen. “Maar intussen stuurden we dit bij en kregen we in 2023 maar vier klachten via de ombudsman binnen”, zegt Karen Van De Woestyne, head of business development. “Wat de commerciële klachten betreft: wij verkopen zelf geen abonnement, dus daar zitten wij zeker voor niets tussen.”

Woordvoerder van Proximus Fabrice Van Gansbeke pleit ervoor om de klachten in het perspectief van de projectomvang te zien. “Vorig jaar hebben we 469.000 woningen en bedrijven op fiber aangesloten. Dit jaar komen er daar nog 600.000 bij. Een dergelijke versnelling is noodzakelijk voor de concurrentiekracht van ons land en een motor voor innovatie. Wat niet wegneemt dat elke klacht er een te veel is, en we continu onze procedures trachten te verbeteren.”

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) zat al samen met Proximus over de klachten, en zal dat volgende week ook met Fiberklaar doen.