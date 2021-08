Uitkeringen, pensioenen en loon van ambtenaren stijgen sneller dan verwacht door hoge inflatie

De inflatie - de mate waarin consumptieprijzen stijgen - versnelde al voor de zevende maand op rij. Met 2,73 procent staat ze op het hoogste niveau sinds november 2018.

De hoge inflatie heeft vooral te maken met de duurder wordende energie. “De prijzen voor aardgas en elektriciteit liggen momenteel boven het hoge niveau van eind 2018. Voor elektriciteit liggen de prijzen zelfs op het hoogste niveau ooit”, stelt Statbel. Aardgas was in augustus nagenoeg de helft (49,4 procent) duurder dan in augustus 2020 en elektriciteit 17,4 procent. Benzine en diesel kostten zowat 15 procent meer, lpg werd ruim 41 procent duurder. Huisbrandolie was wel 13 procent goedkoper dan in augustus vorig jaar.

De prijzen van voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken lagen in augustus daarentegen lager dan een jaar eerder. Ze waren gemiddeld 0,34 procent goedkoper. Vers fruit en aardappelen bijvoorbeeld waren in augustus zowat 5 procent goedkoper dan in augustus 2020. Daarnaast werden televisies en smartwatches om en bij de 10 procent goedkoper.

Door de hoge inflatie is ook de spilindex overschreden. Dat is vroeger dan verwacht: het Planbureau ging er tot nu toe van uit dat dat in oktober zou gebeuren. Door de overschrijding worden de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2 procent verhoogd, de lonen in de openbare sector volgen in oktober, aldus Statbel.