Uitgeputte Remco Evenepoel kraakt bergop in Zwitserland: ‘Vergeten dat die laatste klim er nog was’

Alvorens het cruciale drieluik - waar Evenepoel wil oogsten - aanbreekt, haspelde het peloton een lastige, venijnige heuveletappe af. Een gereduceerd peloton ook, want het voltallige Jumbo-Visma stapte uit koers wegens meerdere coronagevallen binnen de ploeg. Ook elders waren er Covid-problemen, onder meer Adam Yates startte eveneens niet.

Meteen zonderde een groep van vijf zich af. Sylvan Dillier, Anthony Turgis, Johan Jacobs Claudio Imhof en Alexander Kamp waren de namen. Het kwintet kreeg met een kloof van bijna zeven minuten een aardige voorsprong, maar op 70 kilometer van de meet was die al gehalveerd. In de daaropvolgende twee lokale ronden ging het met enkele giftige heuveltjes enkel nog op en af. De Pedrinate (2,4 km aan 8,2%) moest driemaal worden overwonnen.

Dillier en Kamp toonden zich de sterksten vooraan. De Zwitser van Alpecin-Fenix zong het het langst uit, tot de slotronde zelfs, maar op 14,5 kilometer van de streep werd ook hij opgeslorpt door een uitgedund peloton. Daarin deed de INEOS-trein het werk en dat deed pijn bij Remco Evenepoel. Op ruim 20 kilometer van de meet ging het te snel voor onze landgenoot.

De kopman van Quick.Step-Alpha Vinyl kwam in een aflopend stuk even terug aansluiten, maar op de laatste beklimming van de dag kraakte hij een tweede keer. Uiteindelijk zou hij twee minuten en elf seconden na ritwinnaar Alexandr Vlasov over de streep rijden. De Rus van BORA haalde het voor Powless en Fuglsang.

Evenepoel had last van de warmte: ‘Twee minuten is veel, maar ik ga blijven vechten’

“Er werd echt heel rap gereden vandaag, en dan met die warmte...”, sprak Evenepoel meteen na de aankomst. “Als je efkes oververhit raakt, dan betaal je dat cash. En dat was voor mij het geval vandaag. Ik verlies twee minuten. Ik zal zeker niet zeggen dat dat positief is, maar er komen nog twee heel andere ritten aan en er is ook nog de tijdrit. Dus ik denk dat het nog niet verloren is voor het klassement. Dit was gewoon een halve offday en hopelijk zal het morgen en overmorgen beter gaan.”

Evenepoel kon nog terugkeren nadat hij een eerste keer had moeten lossen, maar kraakte dan finaal op de laatste beklimming van de dag. “Een hard tempo kon ik wel aan, maar ze begonnen op die snedige knikjes telkens vol te klimmen. En dat lukte vandaag gewoon niet. Van Wilder en Masnada hebben me nog teruggebracht, maar die laatste beklimming was ik nog vergeten. Dat was wel echt een domper. Ik dacht dat we naar de finish zouden rijden en op dat klimmetje had ik misschien nog kunnen doorbijten. Maar toen ik doorhad dat we die Pedrinate nog eens moesten beklimmen, kreeg ik het wel even moeilijk. Twee minuten is veel, maar ik ga blijven vechten om nog tijd terug te pakken. Er is nog niks verloren, ook al zijn bepaalde mannen zeer sterk.”