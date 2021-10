Uitgelekte mails laten zien hoe vervuilende landen VN-klimaatrapport wilden beïnvloeden

Verschillende landen proberen een belangrijk rapport over klimaatverandering te beïnvloeden, concludeert de BBC op basis van een grote hoeveelheid uitgelekte mails die de Britse omroep heeft ingezien. Het gaat om een rapport van het IPCC. Bij deze klimaatwerkgroep van de VN brengen experts de risico’s van klimaatverandering in kaart. Voor hun rapporten verzamelen ze niet alleen allerlei wetenschappelijke inzichten, maar ook bijdragen van regeringen, bedrijven en organisaties. De BBC wist via onderzoeksplatform Unearthed, dat verbonden is aan milieu-organisatie Greenpeace, een conceptversie van het rapport (dat volgend jaar moet verschijnen) en 32.000 ingestuurde bijdragen in te zien.

De meeste regeringsbijdragen zijn volgens de omroep constructief en gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het eindrapport. Maar sommige landen proberen duidelijk punten die hen niet bevallen af te zwakken.

Daarbij vallen onder meer de e-mails van Saudi-Arabië, Japan en Australië op. Deze landen willen dat er minder nadruk wordt gelegd op de noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen snel te verminderen. Een hoge regeringsfunctionaris uit Australië - een belangrijke exporteur van kolen - zou zich hebben verzet tegen de conclusie in het rapport dat kolencentrales gesloten moeten worden.

Vleesproducent Argentinië wil dan weer af van verwijzingen in het rapport naar belastingen op rood vlees en die naar ‘Meatless Mondays’, een internationale campagne om op maandagen geen vlees te eten. Een paar Oost-Europese landen en India pleiten ondertussen voor een positiever verhaal over het gebruik van kernenergie.

Gebrek aan bereidheid

Een woordvoerder van het IPCC in Genève probeerde donderdag de invloed van het gelobby op het eindrapport te relativeren. “De IPCC-bepalingen zijn zo ontworpen dat verzekerd wordt dat alle bijdragen op een evenwichtige en objectieve manier worden beoordeeld, op een transparante manier.”

Maar ook als de betreffende regeringen hun zin niet krijgen en hun gelobby geen effect heeft op de conclusies in het klimaatrapport, laten de uitgelekte berichten wel het gebrek aan bereidheid zien bij sommige landen om in actie te komen tegen klimaatverandering. En dat wordt op een heel gevoelig moment zichtbaar. Eind deze maand start in Glasgow namelijk de internationale klimaatconferentie COP26.

Het gelobby achter de schermen kan een ambitieuze deal op de klimaattop verhinderen, waarschuwde directeur van Greenpeace International Jennifer Morgan. En vergaande afspraken zijn juist hard nodig om de doelen die regeringen in 2015 tijdens de klimaatconferentie in Parijs stelden te kunnen halen. Zij beloofden toen ernaar te zullen streven de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken.

Landen moeten volgens Morgan nu laten zien dat ze bereid zijn om dingen te doen die soms in strijd zijn met belangen van het bedrijfsleven, zei ze tegen persbureau AP. “Deze vergadering in Glasgow komt op een cruciaal moment waarop regeringen dapper moeten zijn.”