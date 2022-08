Uitbraak apenpokken in België vertraagt voor het eerst: ‘Het lijkt onder controle te komen’

Terwijl de hele maand juli sprake was van gemiddeld meer dan 75 nieuwe gevallen van apenpokken per week, is dat cijfer in de eerste week van augustus onder de 50 gedoken. Dat is geleden van juni en duidt op een vertraging. Toch blijft viroloog Marc Van Ranst nog voorzichtig. “Het lijkt onder controle te komen”, zegt hij.

In totaal zijn er nu 706 bevestigde gevallen van apenpokken in België gemeld. Op het eerste gezicht zet de dalende trend zich in de laatste drie weken van augustus door, maar die cijfers zijn nog niet definitief omdat sommige meldingen met vertraging binnenlopen. Eerder deze week zei ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er “bemoedigende signalen” zijn dat de uitbraak in Europa lijkt te vertragen.

“We hopen dat dit het resultaat is van de gerichte sensibilisering en vaccinaties”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).

Tot nu toe is er in België zeer gericht gevaccineerd, binnen een specifieke doelgroep zoals mannen die seks hebben met mannen én hiv-positief zijn of hiv-therapie krijgen én in het laatste jaar meer dan een soa hebben gehad. De verwachting is dat de overheid die groep deze week uitbreidt, bijvoorbeeld door de voorwaarde van meerdere soa’s te schrappen.

Een andere doelgroep zijn mannelijke en transgender sekswerkers. Ook deze groep kan de overheid nog verbreden door ook vrouwelijke sekswerkers de kans te geven zich te vaccineren. Uit het onderzoek van Sciensano blijkt dat 92 procent van de besmette personen apenpokken opliep via seksueel contact, meestal met mannen maar niet uitsluitend. Er is weet van twee besmette vrouwen in ons land.