Uitbaters assistentiewoningen in Geraardsbergen opgepakt: 17 bewoners geëvacueerd na ‘schrijnende toestanden’

Wie is er opgepakt?

Het gaat om de 49-jarige Stefaan P. en zijn 37-jarige echtgenote. De twee uitbaters werden donderdagochtend opgepakt voor verhoor en gearresteerd. Ze verbleven een nacht in de cel en worden vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket vraagt hun aanhouding, maar het is nog niet bekend voor welke tenlasteleggingen. De advocaten van de verdachten geven nog commentaar op de zaak.

Waar gaat dit over?

Het dossier startte naar aanleiding van een aantal klachten bij de onderzoeksrechter, zegt het parket. “De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen gelast met een onderzoek naar twee instellingen in Geraardsbergen, namelijk residentie Beauprez en residentie De Kloef. Deze twee instellingen worden uitgebaat door dezelfde zaakvoerders, een 49-jarige man en zijn echtgenote.”

Waarom moesten er bewoners geëvacueerd worden?

Beide residenties hadden als hoofdactiviteit het uitbaten van assistentiewoningen. “Het principe van een assistentiewoning is dat er ouderen verblijven die zelfredzaam zijn. Bij controles van de Zorginspectie werd onder meer vastgesteld dat in residentie Beauprez ouderen verblijven die niet zelfredzaam zijn en dat de zorg duidelijk onvoldoende was. Eind juni 2021 werd de erkenning voor het uitbaten van een assistentiewoning voor residentie Beauprez definitief ingetrokken. Residentie De Kloef heeft wel nog een erkenning voor het uitbaten van assistentiewoningen. Het gebouw Beauprez heeft intussen een doorstart genomen als co-housingsproject, dit onder de vzw Alegria”, meldt het parket.

De inval van de politie donderdag moest nagaan “op welke manier de inwoners verzorgd werden en of de voorwaarden van de vergunning alsook de algemene tewerkstellingsregels werden nageleefd”, zegt het parket. “De onderzoeksrechter stapte zelf af, samen met een wetsgeneesheer en een psychiater, om de situatie ter plaatse te kunnen evalueren. In de residentie Beauprez (Alegria) werden vijftien mensen aangetroffen die niet zelfredzaam waren, in residentie De Kloef werden er twee aangetroffen. Gezien deze mensen extra verzorging nodig hebben, moeten zij opgevangen worden in een aangepaste en erkende instelling (rusthuis). Verder werd iemand aangetroffen die geen geldige verblijfstitel had.”

Wat gebeurt er nu met de zeventien geëvacueerde bewoners?

Het medisch rampenplan werd op gemeentelijk niveau afgekondigd zodat de zeventien bewoners konden verdeeld worden over ziekenhuizen in Geraardsbergen, Aalst en Zottegem, in afwachting van een definitieve oplossing. Het OCMW Geraardsbergen begeleidt de families daar verder bij.