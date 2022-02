Uitbaatster van Gentse crèche ‘t Sloeberhuisje, waar baby overleed, stopt met kinderopvang

Het meisje van zes maanden oud overleed vrijdag aan de verwondingen die ze opliep in het kinderdagverblijf. Het UZ Gent had donderdagmorgen het parket ingelicht dat een baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden.

Het meisje was een dag eerder door de mug naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, na een oproep vanuit het kinderdagverblijf in Mariakerke.

Het Oost-Vlaamse parket had donderdag een wetsarts aangesteld en de onderzoeksrechter liet de crèche verzegelen. Er vond een uitgebreid onderzoek in de crèche plaats en drie verantwoordelijken werden opgepakt. Het ging om de uitbaatster D.V., haar vader R.V. en een medewerkster. Ze brachten een nacht in de cel door en verschenen vrijdag voor de onderzoeksrechter in Gent.

De onderzoeksrechter heeft de vader van de uitbaatster aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden.

De vrouw zelf is vrijgelaten onder voorwaarden, maar ze werd in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding. “Mijn cliënte was niet aanwezig op het moment van de feiten”, zegt advocaat Han Vervenne.

“Haar vader en de medewerkster waren dat wel, maar ze heeft geen kennis over wat haar vader verklaard heeft in het onderzoek. Ze werkt volledig mee aan het strafrechtelijk onderzoek, maar voor haar is het al duidelijk dat ze stopt met haar kinderopvangactiviteiten.”

Kind en Gezin grijpt in

Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij ‘t Sloeberhuisje kondigde Kind en Gezin aan dat de vergunning van een kinderopvang voortaan ook geschorst zal kunnen worden wanneer er geen harde bewijzen zijn van misstanden.

“Ook als er geen objectieve vaststelling is van de feiten maar wel herhaaldelijk klachten, moeten we formele stappen kunnen zetten tegen een kinderopvang waar sterke vermoedens zijn van misstanden”, zegt Kind en Gezin.

Dat er problemen waren met het kinderdagverblijf in kwestie, was immers al heel lang geweten door Kind en Gezin. Maar op een tijdelijke schorsing van de vergunning in 2016 na, toen ’t Sloeberhuisje door wanbetaling afgesloten was van de elektriciteit, werd er nooit ingegrepen.