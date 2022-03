Uitbaatster ’t Sloeberhuisje: ‘De man die ik tijdens de reconstructie zag, was nog maar een schim van mijn papa’

Wat voorafging Op 17 februari lichtte het UZ Gent het parket in dat een baby van 6 maanden een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Het kind was in het ziekenhuis binnengebracht na een oproep vanuit kinderopvang ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke. Een dag later overleed het meisje aan haar verwondingen. Een autopsie wees op het shakenbabysyndroom. De vader van de uitbaatster werd aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Hij zit al een maand in de gevangenis van Gent. De uitbaatster zelf wordt nalatigheid met de dood tot gevolg verweten; ze werd onder voorwaarden vrijgelaten. Na het drama raakte bekend dat ‘t Sloeberhuisje tussen 2015 en 2019 al verschillende keren de Zorginspectie over de vloer kreeg voor ernstig geweld tegen kinderen. Toch mocht de crèche openblijven.

Davina V.D. (36) heeft zelf twee kinderen, een zoon van 14 en een dochter van 11. Sinds 2012 baat ze in Mariakerke ‘t Sloeberhuisje uit, waar op 16 februari een drama gebeurde. De uitbaatster doet nu haar verhaal aan Het Laatste Nieuws.

Die woensdag zat Davina V.D. thuis aan tafel. Zoals elke dag hadden haar medewerkers - haar vader en een verzorgster - de crèche geopend. “Onze zoon was jarig. Hij was zijn cadeau aan het openmaken toen papa belde. Hij zei dat er iets gebeurd was en dat de ziekenwagen er was. Hij had met Billie gespeeld toen ze in haar wippertje in de leefruimte zat. Handjes omhoog en handjes omlaag. Volgens papa werd Billie ineens rood en stopte ze met ademen.”

Toen V.D. bij de crèche aankwam, was de ambulance met de baby al vertrokken. “Ik vroeg of Billies mama al verwittigd was. Dat was niet het geval. De onderzoeksrechter verwijt me dat ik niet eerst mijn personeel ondervroeg. Maar eerlijk: ik dacht niet aan een misdrijf. In mijn gedachten had Billie iets gekregen. Ik vond dat haar mama dat zo snel mogelijk moest weten.”

‘Geen criminelen’

In het ziekenhuis aangekomen, vertelde een spoedarts haar dat Billie nog leefde omdat de reanimatie snel en correct was uitgevoerd. “Eigenlijk was dat nog lof voor mijn papa”, aldus V.D. “Ook zij vroeg wat er was gebeurd. Ik heb toen papa’s woorden herhaald. Achteraf heeft die spoedarts aan de politie verklaard dat ik gezegd heb dat ik erbij was. Maar waarom zou ik doen alsof ik daar wél was, wat had ik daarbij te winnen?”

Van onderbemanning was geen sprake, zegt V.D. Volgens de regels moet er per acht kinderen een verzorger aanwezig zijn. Die voormiddag hadden ze met twee in de crèche gewerkt. Verzorgster Sandra was net iets gaan eten en haar vader, Roxan V.D., was alleen achtergebleven met acht kinderen.

Ook de ochtend nadien opende haar vader de crèche. Een kwartier later verwittigde hij zijn dochter toen de politie aan de deur stond. De crèche werd doorzocht en vervolgens werden de uitbaatster, haar vader en de verzorgster meegenomen voor verhoor. “Ineens vroegen ze ons om ons om te draaien. Klak, handboeien. Ik ben kwaad geworden. We waren toch geen criminelen?”

“Het hele verhoor gebeurde in de veronderstelling dat we Billie hadden geslagen”, gaat de vrouw verder. “Na een halfuur kwam er een politieman binnen: ‘De kwalificatie is aangepast naar slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.’ Billie was overleden. Ik ben in elkaar gestuikt. Ik kénde dat meisje al vier maanden. Vijf dagen in de week was ik met haar bezig geweest.”

‘Vijandige sfeer’

Na een nacht in de cel werd Davina V.D. in de namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Dat gebeurde in een heel vijandige sfeer. Ze vond bijvoorbeeld het privégedeelte boven de crèche te vuil. Ze zei dat ze er nog geen hond zou laten wonen. Volgens haar was ik de slechtste moeder ter wereld.”

Telefonieonderzoek had intussen uitgewezen dat V.D. op het moment van de feiten niet aanwezig was. De onderzoeksrechter besliste haar vrij te laten onder voorwaarden. Zo mag ze geen contact hebben met haar vader, de verzorgster en andere minderjarigen dan haar eigen kinderen.

Op 3 maart vond een reconstructie plaats, waar V.D. de versie van haar vader op een scherm kon volgen. “De man die ik op dat scherm zag, was nog maar een schim van mijn papa. Hij is altijd sterk en pittig geweest. Hij kwam altijd op voor mama, mijn broer en mij. Daar was hij precies een gebroken vogeltje. Dat was erg moeilijk.”

Volgens het autopsieverslag stierf Billie aan het shakenbabysyndroom. “Mijn papa legde uit dat hij dat niet kan verklaren. Dat hij haar niet dooreen heeft geschud. Ik heb altijd het volste vertrouwen gehad in zowel Sandra als mijn vader. Ik kan niet geloven dat ze iets zouden hebben gedaan dat tot dit drama heeft geleid.”

“Natuurlijk heb ik vragen”, aldus V.D. “Ik wil een eenduidig antwoord. Ik weet dat dat in theorie ook in de richting van mijn papa kan gaan. Sommige mensen vragen of ik boos ben op mijn vader. Neen, ik ben nooit boos geweest. Ik zoek geen zondebok. Maar ik vraag me vanzelfsprekend af wat daar precies is gebeurd. Ik hoop dat papa de waarheid spreekt. Ik kan het mij ook niet anders inbeelden.”

De crèche in Mariakerke is intussen nog steeds verzegeld. Davina V.D. ontkent dat ‘t Sloeberhuisje een probleemcrèche was. “Sinds die ene verschrikkelijke dag kan er gewoon niet goeds meer over ‘t Sloeberhuisje worden gezegd. Sinds 2012 waren er 11 inspectieverslagen. Er wordt nu gedaan alsof dat allemaal klachten zijn. Terwijl elke crèche om de twee jaar geïnspecteerd wordt. Dat betekent dat er in die tien jaar al vijf verslagen zonder klachten waren.”