Uh-oh! De Teletubbies zijn al 25 jaar oud. Wat verklaart hun succes?

De reeks ontstaat in Engeland waar ‘ouders’ Anne Wood en Andrew Davenport in 1997 als tv-producenten vier wel heel bijzondere kinderen scheppen. Het zijn Tinky Winky (met handtas), Dipsy (met hoed), Laa-Laa (met bal) en Po (op een step), respectievelijk een paarse, groene, gele en rode figuur. De vier springen, dansen en spelen. Ze hebben antennes op hun hoofd, wonen in een groen heuvellandschap met windmolens, bloemen, bomen. Ze bedienen zich van brabbeltaal: uh-oh, ah-oh, oh-oh.

De naam Teletubby staat voor iets als ‘televisiedikkerdje’. ‘Dikke knuffels’ eigenlijk, als een tobbe (tubby) met een beeldscherm in hun buik. “We constateerden dat er nauwelijks tv-programma’s waren voor de allerkleinsten”, vertelde Anne Wood ooit. “Je had Sesamstraat en de bekende vijfminutenprogramma’s, maar zonder daaraan afbreuk te willen doen, veel steken de peuters daar niet van op. We proberen een programma te maken waarin zij iets van zichzelf herkennen.”

Wie denkt dat Teletubbies in een studio wordt opgenomen, heeft het mis. Op Sweet Kowle Farm, een boerderij in het Britse dorpje Wimpstone in Warwickshire, vinden de opnames plaats, kruipen de acteurs – professionele dansers – in de pakken, maar wordt de lucht met het opkomende zonnetje door een computer vervaardigd. Het wordt een rage. Eerst in Engeland, waar de de herkenningsmelodie van hun programma direct op nummer één van de hitlijsten staat. Op een zeker moment gaan er meer Teletubbies-platen over de toonbank dan Spice Girls-singles. De commercie haakt rap in met mokken, T-shirts, voorleesboeken, knuffels, horloges en vlaggetjes. Maar liefst 120 landen kopen het format. Ook België doet dat.

Maar er was de afgelopen 25 jaar ook gedoe. In 1999 stelde de Amerikaanse televisiedominee Jerry Falwell dat, voornamelijk Tinky Winky, “homoseksualiteit zou aanmoedigen”. Omdat ‘de paarse Teletubby een tasje draagt en zijn antenne in de vorm van een driehoek is, symbool van de homo’s’. Iets wat door de makers als “absoluut belachelijk” werd afgedaan.

Heel wat ouders vonden de hoge stemmetjes en eindeloze herhaling wel behoorlijk irritant. Sommige kinderpsychologen vonden dan weer dat de Teletubbies peuters dom houden, omdat ze geen hele zinnen kunnen uitspreken. Ook daar reageerde Anne Wood scherp op: “Andrew en ik stelden een lijst samen van woorden en zinnen die kinderen zich het eerst eigen maken. Zo ontstond het Teletubby-vocabulaire. Er zijn heel wat kinderen die moeilijkheden hebben met taal. Omdat de Teletubbies gebrekkiger praten dan zijzelf, putten kinderen daar troost uit.”