UGent-prof op de vingers getikt nadat hij vaccinatiebewijs vraagt om aula te betreden: ‘Niet in overeenstemming met coronabeleid’

De lessen aan de universiteit zijn officieel van start gegaan en dat betekent concreet dat hele drommen studenten zich door de gangen banen. Soms met honderden tegelijk. Een mondmasker in de gang is verplicht, een mondmasker in de klas enkel als de afstandsregels niet gewaarborgd kunnen worden. Wat mag niet: een Covid Safe-bewijs of testresultaat vragen. En toch heeft een prof aan de faculteit Economie dat aan zijn studenten gevraagd.

Scan aan de deur

Dat kon je tenminste lezen op de digitale leeromgeving van de UGent, Ufora. In een bericht dat HLN kon inkijken, vraagt de lesgever aan studenten om hun Covid Safe Ticket (CST), via de app of testbewijs, klaar te houden. Wie te laat komt, moet buiten wachten tot de pauze. Het gaat om een vak in een masterjaar en dus een beperkte groep van maximaal enkele tientallen studenten.

De boodschap staat er in het Engels, dit is een vertaling: “Beste studenten, enkele praktische mededelingen. Om overduidelijke redenen horen enkel gevaccineerde (of PCR-geteste) studenten fysiek aanwezig te zijn in de les. Ik ben er zeker van dat jullie begrijpen dat dat een belangrijke voorzorgsmaatregel is. Zorg daarom dat jullie je CST klaar hebben voor jullie het klaslokaal binnenkomen (liefst op de Covid Safe-app op jullie smartphone). Ik zal een scan uitvoeren voor je het lokaal binnen kan.” Studenten die dat niet willen of kunnen, mogen de les via een bijgevoegde Zoomlink volgen.

Simultane streaming voorzien

De lesgever, een professor aan de faculteit Economie die daar een ruime staat van dienst heeft, is graag gezien bij zijn studenten. In de wandelgangen horen we ook dat er weinig protest kwam op de maatregel. Het gaat om een vrij kleine klasgroep. Niemand wil echter reageren op de boodschap. Wat wel zeker is: dat de les is doorgegaan en dat er inderdaad een Covid Safe-check was.

“Ik had voor een specifieke les inderdaad gevraagd aan de studenten die fysiek aanwezig wilden zijn om maximaal covid safe te zijn, omdat er zeel veel interactie is in die les”, reageert de lesgever zelf. “Maar ik kan dat volgens het UGent-beleid niet formeel controleren. Uiteraard was een CST geen voorwaarde om de les te volgen. Er was immers een simultane streaming via Zoom voorzien (met opname voor het herbekijken achteraf voor iedereen). Ongeveer de helft van de studenten was fysiek aanwezig, de andere helft heeft gevolgd via livestreaming (en zij hebben ook actief geparticipeerd in de les). Dat is het voordeel van goede accommodatie te hebben. Alle studenten hebben dus op gelijkwaardige wijze de les kunnen volgen. En de interactie, die belangrijk is in een les waar vooral actualiteit aan bod komt, was optimaal. Hetgeen door de studenten zeer wordt gewaardeerd.”

CST vragen kan niet

De universiteit zit duidelijk verveeld met de zaak. “Eisen dat studenten een CST voorleggen als voorwaarde om on campus/fysiek lessen te kunnen volgen, is niet in overeenstemming met het UGent-coronabeleid en trouwens ook niet met het coronabeleid van de overheid. Laat heel duidelijk zijn dat het voorleggen van een CST met het oog op het volgen van lessen aan de UGent bijgevolg niét geëist kan worden”, staat er in een schriftelijke reactie.

De UGent heeft ook verder met de prof overlegd en benadrukt dat een coronacheck niet meer zal gebeuren en dat studenten ook niet de toegang ontzegd kunnen worden zonder CST.