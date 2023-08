UGent neemt Reuzegommer in dienst, rector Van de Walle heeft ‘begrip voor de mogelijke kritiek op deze aanwerving’

De universiteit laat weten dat de promotor van de onderzoeksgroep deze beslissing “in volle onafhankelijkheid” heeft genomen. Rector Rik Van de Walle is vooraf door deze promotor gecontacteerd “om hierover van gedachten te wisselen”. Hij heeft vervolgens bij juridische experts navraag gedaan of er juridisch bezwaar is tegen deze aanwerving. Dat bleek niet het geval. Hij staat daarom achter de beslissing van de promotor.

De aanwerving is daarop volgens de standaard regelgeving en procedures van de UGent verlopen. “Er is geen juridisch bezwaar tegen de aanwerving van iemand die strafrechtelijk is veroordeeld”, zegt de universiteit.

“Indien mensen kritiek zouden hebben op deze aanwerving dan zal ik daar begrip voor opbrengen. Omgekeerd vraag ik ook begrip voor de basisprincipes waarop onze rechtsstaat gestoeld is”, stelt Van de Walle in een schriftelijke reactie aan deze krant.

‘Belang rechtstaat’

De rector, ook decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, benadrukt daarbij het belang van de rechtsstaat. “Vrijheden kunnen enkel worden beperkt door regelgeving of instanties die daarvoor bevoegd zijn, bijvoorbeeld door rechtbanken die vonnissen of arresten uitspreken. Wanneer ten aanzien van iemand geen juridische beperkingen werden opgelegd wat betreft zijn of haar recht op arbeid, kunnen dergelijke beperkingen ook niet worden opgelegd door de UGent bij aanwerving van die persoon, of door de rector in het bijzonder”, zegt hij. “Ik meen oprecht dat het geen goed idee zou zijn om een rector de macht te geven dat wel te doen.”

Rik Van De Walle: ‘Vrijheden kunnen enkel worden beperkt door regelgeving of instanties die daarvoor bevoegd zijn, bijvoorbeeld door rechtbanken die vonnissen of arresten uitspreken.’ Beeld Anton Coene

Of de onderzoeker in het kader van zijn doctoraat wel of niet zal samenwerken met derden, bijvoorbeeld door middel van lesgeven, is op dit moment nog niet bekend. Deze beslissing is in handen van zijn promotor, die ook verantwoordelijk is voor zijn inbedding in de onderzoeksgroep.

Proces-Reuzegom

In 2018 kwam Sanda Dia (20) om het leven als gevolg van zijn studentendoop bij de Leuvense studentenclub Reuzegom. Eind mei volgde een uitspraak door het Antwerpse hof van beroep in het langlopende proces: 18 Reuzegommers werden schuldig bevonden aan mensonterende behandeling en aan onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Ze werden vrijgesproken voor het toedienen van schadelijke stoffen en voor schuldig verzuim.

De uitspraak lokte veel protest uit: de Reuzegommers kregen werkstraffen opgelegd tussen de 200 en 300 uur en moesten een schadevergoeding betalen, ze hoefden niet de cel in. Na de uitspraak tekende niemand cassatieberoep aan, waarmee de zaak afgesloten werd.