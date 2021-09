UGent laat 4.000 vierkante meter bos wijken voor studentenkamers: ‘Ondoordacht’

Waarom moet het bos wijken?

In plaats van een stuk bos van 4.176 vierkante meter langs de De Pintelaan moeten er 212 units komen voor studenten, in een gebouw dat paalt aan de bestaande Home Bertha De Vriese. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de omgevingsvergunning voor het rooien van de bomen recent goedgekeurd.

Waarom is er kritiek?

Nadat eerder het lokale wijkcomité al misnoegd reageerde, onderschreven in twee dagen tijd al ruim 1.200 mensen een petitie om die beslissing aan te vechten.

“Het is zo ontzettend ondoordacht om net op die plaats een home te willen neerplanten, er is al zo weinig groen in de stad en dit is een mooi en volwassen bos”, zegt initiatiefneemster en buurtbewoonster Tine Peene. hoewel het stuk grond geen bestemming als natuurgebied heeft, leverde het Agentschap Natuur en Bos (ANB) bovendien een ongunstig advies af voor de vergunning.

De ontbossing brengt echter “vermijdbare schade” toe, luidt het advies. Het agentschap was niet overtuigd dat er elders geen bouwmogelijkheden waren, en wijst bovendien op de “voorbeeldfunctie” van de universiteit in het verhaal van de biodiversiteitscrisis.

Hoe legt de UGent deze beslissing zelf uit?

“We kunnen de boosheid over het verdwijnen van de bomen begrijpen maar we willen benadrukken dat een dergelijk project enkel tot stand komt na afweging van elke mogelijke alternatieve optie”, reageert de UGent op de commotie. De universiteit wijst erop dat het volledige bos gecompenseerd wordt, op plaatsen in Zottegem en Lubbeek en ook via extra groenaanplantingen op de campus zelf.

Die compensatie heeft echter sowieso een kost, stelt het ANB. Niet alleen gaat in het centrum van Gent schaarse groene ruimte verloren, de compensatiebomen moeten nog aangeplant worden. Vooraleer de ecologische waarde van een volwassen bosgebied zoals dat in De Sterre gecompenseerd is, gaat er vaak “20 à 30 jaar” voorbij.

Staat de hele UGent achter de kap?

Neen, ook intern komt er stevige kritiek. Een aantal medewerkers laat via sociale media weten de beslissing niet te begrijpen. Daarbij wordt onder meer gewezen op recent onderzoek van de UGent-onderzoeksgroep Forest & Nature Lab, waaruit blijkt dat kleine bossen “echte CO 2 -stofzuigers” zijn omdat er vooral in bosranden veel koolstofopslag is. Waardevol in de strijd tegen de klimaatopwarming met andere woorden.

Een doctoraatsstudente van de onderzoeksgroep stelt de vraag op Twitter pertinent aan rector Rik Van de Walle: “Kan u mij uitleggen waarom de universiteit de adviezen van haar eigen wetenschappers negeert?” De UGent benadrukt dat alle adviezen binnen het masterplan voor De Sterre zijn opgenomen.

Waarom moet het bos dan toch wijken?

De druk op de Gentse woningmarkt speelt onmiskenbaar een rol. Uit een recente studie van de Stad Gent blijkt dat van de 41.000 kotstudenten in de stad ongeveer een kwart een appartement of gezinswoning betrekken. Dat zou ongeveer 3.700 wooneenheden betreffen.

Breekt de universiteit hiermee haar eigen beloftes?

Peene wijst er echter op dat zowel de stad als de universiteit tegen de eigen beleidsambities ingaan. In zijn ‘Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent’ beschrijft de stad de omgeving van de De Pintelaan als een wijk waar de nood aan groene parkruimte groot is. Het ‘Biodiversiteitsplan 2020-2030’ van de UGent stelt dan weer als doel om ‘het aanwezige groen en de aanwezige biodiversiteit op de campussen te behouden, te versterken en uit te breiden’. De zogenaamde mitigatiehiërarchie die daaruit spreekt is als volgt: bosbehoud gaat boven compensatie.