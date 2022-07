UGent huurt honderd studentenkamers in Brugge: ‘Een kot daar is beter dan geen kot’

Een kot in Brugge voor studenten van de UGent, is dat wel een goed plan?

De Wit: “Als je kunt kiezen tussen een kot honderd meter van je campus en een kot enkele kilometers van je campus, kiest iedereen voor het eerste. Maar dat is nu simpelweg geen optie meer. Een kot in Brugge is en blijft beter dan geen kot.

“Bovendien vermoed - en hoop - ik dat de UGent deze koten aan democratische prijzen zal aanbieden en ze dus een optie zijn voor studenten die het iets minder breed hebben. Er zijn heel wat studenten die geen kot meer kunnen betalen, zeker met de huidige economische situatie.”

Kan dit op grote schaal doorgetrokken worden voor andere studentensteden?

“Ik geloof dat deze spreiding wel een oplossing kan zijn, zeker gezien de gigantische tekorten in sommige steden. Ook de afgelopen jaren verspreidden studenten zich meer en meer over de verschillende studentensteden. Zo zien we dat er studenten zijn die in Leuven op kot zitten terwijl ze aan de VUB studeren.”

De stad zelf kwam ook met een ander voorstel: hospitawonen. Ze wil het verhuren van een kamer in een gezinswoning aanmoedigen.

“We moeten nu kijken naar wat haalbaar is op korte termijn en dan is hospitawonen een goede optie. We zien dat er tegenwoordig veel regels zijn voor studentenhuisvesting, waardoor het voor mensen niet gemakkelijk is om zomaar een student in huis te nemen. Het is dan ook zeker een goed idee om begeleiding te voorzien. Hospitawonen is een win-winsituatie. Het leven is duur, zowel voor studenten als voor gezinnen. Als zij een centje kunnen bijverdienen door een student te helpen, wordt iedereen daar beter van.”

Julien De Wit. Beeld rv

U trok in april al aan de alarmbel. Heeft het beleid in de tussentijd maatregelen getroffen?

“We hebben een tijdje geleden samengezeten met Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA), de lokale besturen, enkele grote privéspelers en de rectoren. Die gesprekken worden verder opgevolgd.

“De minister bekijkt onder andere ons voorstel om een Vlaams kotlabel in te voeren en leegstaande panden te gebruiken als tijdelijke koten. Momenteel hebben veel steden hun eigen kwaliteitslabels. Een groen label in Antwerpen heeft bijvoorbeeld niet dezelfde betekenis als een groen label elders. Wij stellen een eenduidig Vlaams label voor. Zo is het voor iedereen duidelijk welke koten kwalitatief zijn en welke niet.”

Wat moet er nog gebeuren?

“Er is nog heel wat werk aan de winkel. Momenteel zijn er nog veel vage ideeën en hersenspinsels die niet allemaal even haalbaar zijn. Maar het is goed dat er geëxperimenteerd wordt. Zo heb ik al gehoord over een soort van cohousing tussen studenten en ouderen in een woon-zorgcentrum. Lege kamers worden dan verhuurd aan studenten die een oudere onder de vleugels nemen en enkele uren vrijwilligerswerk doen.

“We zien dat mensen ermee bezig zijn en het onderste uit de kan halen om het prangende probleem op te lossen. Dat geeft mij hoop.”

Studenten beginnen ook almaar vroeger op het jaar aan hun zoektocht naar een kot. Zullen de studenten die nu nog op zoek zijn er een vinden?

“Ik krijg via Instagram en Twitter veel berichten aan van bezorgde studenten. Het zal moeilijker zijn, daar moeten we geen doekjes om winden, maar er zijn altijd nog wel opties. Hoor ook eens bij ouders en vrienden en kijk in Facebookgroepen als ‘Te huur: kot in Leuven’. Niet panikeren is de boodschap. Maar probeer toch op tijd te beginnen aan je zoektocht, want de schaarste is er en dan geldt het principe first come, first served.”