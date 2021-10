U moet volgend jaar niet al te hard op meer loon rekenen

U moet volgend jaar niet al te sterk op loonsverhoging rekenen. Bijna negen op de tien Belgische werkgevers verwachten hun personeel in 2022 niet de jaarlijkse opslag te kunnen geven. De afgesproken indexeringen drijven de loonkost dermate op dat er amper of geen ruimte blijft voor extraatjes.

Hoopt ook u dat er op het einde van het jaarlijkse evaluatie- of functioneringsgesprek met uw leidinggevende nog een extraatje uit de bus valt? Of misschien trekt u zelf wel de stoute schoenen aan, met de vraag om loonopslag. Reken daar voor komend jaar niet te fel op: 89 procent van de werkgevers verwacht in 2022 geen stijging van het vaste loon voor de bestaande werknemers. Dat blijkt uit de Salarisgids 2022 van rekruteringsspecialist Robert Half, dat daarvoor in juli 300 managers uit de private, beursgenoteerde en publieke sector bevroeg.

“Bedrijven die er een concurrentieel personeelsbeleid op na willen houden, hebben elk jaar normaal wel hun budgetten om werknemers loonsopslagen te geven, bovenop de indexering”, zegt hr-director Kurt De Becker. “Dat ligt nu, in deze uitzonderlijke situatie, echter heel moeilijk.” Die uitzonderlijke situatie heeft natuurlijk alles te maken met de (na)weeën van corona en de vele extra kosten die deze voor de bedrijven met zich meebrengen. “De hogere grondstof- en transportkosten en de onzekerheid over wat de energieprijzen in de toekomst zullen doen, manen bedrijven sowieso tot kostencontrole en voorzichtigheid aan. Daar komt nu met de loonindex, die door de sterk toegenomen levensduurte de hoogte wordt ingejaagd, nog een fors kostenplaatje bij”, weet de hr-specialist die zowel kmo’s als multinationals tijdelijk in hun personeelsbeleid begeleidt.

In ons land is er via de automatische indexering een directe link tussen de stijgende levensduurte en sterkere loonstijgingen. Voor 2021-2022 wordt een stijging van de gezondheidsindex met 3,7 procent verwacht. Rekening houdende met de afgesproken loonmarge van 0,4 procent bovenop de index zou de loonkost voor de werkgever voor de periode met 4,1 procent toenemen. “De personeelskosten zullen dus dubbel zoveel stijgen als normaal, bovenop, voor veel bedrijven, een moeilijke periode door corona”, aldus De Becker.

Veel geld voor een extraatje zal er in veel bedrijven volgend jaar dus niet zijn. We zullen onze opslag vooral van de loonindexering moeten hebben. Voor de zowat 843.000 ambtenaren in ons land en werknemers in non-profitsector is de stijging van de levensduurte rechtstreeks gekoppeld aan de spilindex. Omdat die in januari vermoedelijk al voor de tweede maal in minder dan een half jaar tijd zal worden overschreden, komt er begin volgend jaar voor hen ook opnieuw 2 procent loon bij.

In de privésector wordt het loon dus eveneens geïndexeerd. Wanneer dit gebeurt, is sectorafhankelijk. Volgens de jongste schattingen zullen zo’n 400.000 bedienden uit het grootste paritair comité (200) er in januari alvast een ferme schep van 2,32 procent bovenop krijgen - een sterke stijging, aangezien de verhoging begin dit jaar slechts 0,95 procent bedroeg.