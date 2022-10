‘U moet begrijpen dat we veel mensen verliezen. Heel veel’: bij de Oekraïense militairen nabij Cherson

Oekraïense troepen proberen op te rukken naar de stad Cherson. Ze worden steeds vaker geconfronteerd met vers gemobiliseerde Russische soldaten. ‘Wij schieten raak, zij richten vooral verwoesting aan.’

De 42-jarige Oleksandr laat zelfgemaakte beelden zien van een hoopje grijze botsplinters op het gras nabij het dorpje Osokorivka. Het zijn de restanten van een ‘ork’, zoals de Oekraïners de Russische soldaten denigrerend noemen. “Vandaag gaan we hem begraven – althans, wat er van hem over is”, zegt hij. “We zullen het graf voorzien van een merkteken, mocht iemand hem ooit zoeken.”

Langs de wegen in de regio Cherson, die verfraaid zijn met rijen populieren en acacia’s, ruikt het naar de dood. Het zijn lichamen in ontbinding, van Russische militairen die het nieuwe zuidelijke offensief van de Oekraïners niet overleefden.

Het Oekraïense leger trok de afgelopen twee weken langs de rivier op in de richting van Cherson, de hoofdstad van de regio. “Twee weken geleden was het hier een hel”, zegt Oleksandr, die namens de SOO, de Oekraïense Speciale Operatie-troepen, in Osokorivka gelegerd is. “Nu is het relatief stil, maar we staan nog steeds op scherp.”

Met machinegeweren van huis tot huis

In Osokorivka is bijna elk huis kapot. Toen de Russische invasie begon, gaf Oleksandr – die de militaire roepnaam Maserati gebruikt en niet met zijn achternaam in de krant wil – zijn logistieke bedrijf in Italië op en reisde hij naar zijn geboorteregio Cherson. In het dorp, dat al die tijd aan het front lag, bouwde hij de afgelopen maanden een netwerk op van lokale informanten en zorgde hij voor het vervoer van voedsel en munitie naar de militaire posities. “De verwoesting is vanwege onze aanwezigheid. De Russen wilden ons treffen.”

Inmiddels ligt het front veel verder weg. Met drie gevechtsvoertuigen verdreven de Oekraïners begin deze maand de vijand uit Zolota Balka, een dorp verderop. Oleksandr was erbij toen Oekraïense militairen er vervolgens met machinegeweren van huis tot huis trokken. Als de achtergebleven Russen zich overgaven, werden ze gearresteerd en afgevoerd, maar de meeste werden simpelweg gedood. “Het was vreemd. Zo’n soort oorlogservaring had ik tot nu toe nog niet”, zegt Oleksandr, die zijn publiek de details bespaart.

Zodra de dorpelingen zich realiseerden dat hun eigen leger hen bevrijdde, vlogen ze de militairen om de hals. “Een paar honderd meter verderop werd nog geschoten, maar deze mensen zetten ons aan tafel om ons eten te geven.”

Opmars niet eenvoudig

De opmars doorzetten richting de provinciehoofdstad Cherson is niet eenvoudig, waarschuwt Oleksandr, die talloze gewonde en gedode collega’s uit het dorp evacueerde. “Je moet begrijpen dat we veel mensen verliezen. Ik kan niet zeggen hoeveel, maar het zijn er heel veel.” Het front ligt nu bij Doetsjani, een dorp enkele tientallen kilometers verderop. “De Russen hebben zich daar goed ingegraven. En de regio is dichtbevolkt, dus we kunnen onze artillerie niet vrijuit gebruiken.”

Aan de overkant van de rivier de Dnjepr zijn nog altijd Russen gelegerd. Met hun drones bespieden ze dagelijks Osokorivka, waarop steevast een artilleriebeschieting volgt. Eergisteren had Oleksandr samen met een kameraad geprobeerd het dak van hun onderkomen te repareren. “Ze zagen ons en schoten onmiddellijk.” De afstand tot de andere oever is slechts 6 kilometer, terwijl artillerie op 40 kilometer doel kan treffen. “Uiteindelijk zullen we Cherson bevrijden, maar het zal heel moeilijk worden.”

Daar is Stanislav Koerbjesov het mee eens, een collega-militair van eind de dertig die in de nabijgelegen plaats Zelenodolsk verblijft. Hij poseert graag met zijn vriend bij zijn Lada, die hij volgepropt heeft met wapens en munitie. De voormalige kraanmachinist deed in 2014 en 2015 al ervaring op als artillerist en bewaakt nu als zodanig een militaire positie in de buurt. “De Russen hebben meer wapens en munitie, maar wij hebben beter spul”, zo vat hij de krachtsverhoudingen samen. “Als zij honderd keer schieten, schieten wij tien keer – en terwijl wij raak schieten, richten zij vooral verwoesting aan.”

De strijd is een artillerieslag

Omdat oprukken met tanks en infanterie in het vrijwel heuvelloze steppelandschap gevaarlijk is, draait de strijd in de regio Cherson momenteel om een artillerieslag. “Als het op de ene plek niet lukt, proberen we het op een andere plek”, aldus Koerbjesov.

Aan de paspoorten die ze vinden bij gesneuvelde Russen, maken ze op dat de tegenstanders steeds vaker vers gemobiliseerde Russen zijn. “Ze vallen ons aan als een levende golf en wij doden hen. Dan is het even stil en volgt een nieuwe golf.” Het reguliere Russische leger weet wel hoe ze moeten vechten, zegt hij. Twee dagen geleden liep het offensief van zijn mannen stuk. “Ze beten terug. Dus besloten we ons terug te trekken.”

Ook Koerbjesov vreest dat de stad Cherson innemen lastig wordt. Al trekken de Russen zich terug naar de overkant van de rivier, dan zullen ze vanaf de andere oever blijven schieten. “We mogen het onszelf niet toestaan om de stad binnen te trekken. Dan zal Cherson een tweede Marioepol worden”, zegt hij, verwijzend naar de plaats die het Russische leger eerder in de oorlog grotendeels aan puin schoot. “We moeten de stad eerst omcirkelen om ze te dwingen te vertrekken.”