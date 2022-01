‘U hebt uw eigen koning onthoofd’: Mohamed Abrini, ‘de man met het hoedje’, ondervraagd op het terreurproces in Parijs

Mohamed Abrini, vandaag 37, was een buurjongen en jeugdvriend van Salah Abdeslam. Zij staan met 12 andere verdachten sinds september voor het assisenhof in Parijs terecht voor de aanslagen van 13 november 2015, waarbij 137 mensen omkwamen. Abrini was voorbestemd om zich mee op te blazen in het Stade de France, maar vluchtte met een taxi. Zoals hij ook op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Zaventem als “man met het hoedje” zou wegrennen.

“Ik was zelf niet in staat om het te doen”, legde Abrini uit aan rechtbankvoorzitter Jean-Louis Périès. “Naar Syrië gaan om onschuldigen te verdedigen en dan terugkeren om onschuldigen te doden… in mijn hoofd liep dat vast. Ik begrijp dat men mij een kostuum wil aanmeten dat groter is dan mijn schouders, maar ik ben geen kaderlid van Islamitische Staat.”

Lees ook: De slachtoffers van Abdeslam en co: ‘’s Avonds werd in het journaal gemeld dat Fabienne bij de doden was, terwijl wij niets wisten’ Wie is de jonge advocate van Salah Abdeslam? ‘Terroristen zijn gewone mensen zoals wij’ ‘Het verhaal van Oussama Atar is extreem gênant voor België. Een staatszaak waar niemand graag over praat’

Mohamed Abrini zat voor kleine vergrijpen in de gevangenis toen veel van zijn jeugdvrienden, onder wie ook de latere IS-emir Abdelhamid Abaaoud, naar Syrië vertrokken. Hij kwam op 3 april 2015 vrij en reisde naar Raqqa. Hij ontmoette er Abaaoud, en kreeg de taak om op meerdere locaties in Groot-Brittannië geld te gaan ophalen. Vermoed wordt dat de terreurcel hiermee is gefinancierd, en dat onder de terroristen is afgesproken hier zo weinig mogelijk over te lossen. “Het was iets van een drieduizend pond”, zei Abrini. “Bent u zeker?”, vroeg voorzitter Périès. “Ja, heel zeker. Het was een schuld, in feite. Abaaoud heeft me geld gegeven om die te gaan recupereren.”

“Wie moest u in Engeland ontmoeten?”

“Mensen die ik niet kende. Ik kreeg nummers, ik moest ze contacteren en het geld ophalen, punt. Ze kwamen met een sjaal om hun gezicht te bedekken.”

“Waarom bent u daarna naar Manchester gegaan?”

“Voor toerisme.”

Abrini zat in de beklaagdenbox te grijnzen en werd aangesproken door zijn buurman, Salah Abdeslam. Périès kwam tussen: “Ik stelde de vraag aan mijnheer Abrini, mijnheer Abdeslam.”

Abrini: “Als het uw bekommernis is te weten of dit geld is gebruikt voor de aanslagen, dan is het antwoord neen.”

Een kleine vijf jaar gevangenis lijkt Abrini alleen trouwer te hebben gemaakt aan IS dan daarvoor. “U moet het in zijn context zien”, antwoordde hij op een vraag over het bekijken van IS-filmpjes in het Molenbeekse café Les Béguines, bij de broers Abdeslam. “Er waren elke dag nieuwe filmpjes, zoals jongeren vandaag Netflix kijken.”

Périès: “Maar toch niet van onthoofdingen?”

Abrini: “Er waren ook filmpjes over de bouw van scholen in het kalifaat. En onthoofdingen, dat gebeurde ook in Frankrijk, mijnheer de voorzitter. U hebt uw eigen koning onthoofd.”

Verwacht wordt dat het proces doorgaat tot in juni.