‘U hebt de echte opdrachtgevers niet. U hebt alleen ons’: na vier maanden proces krijgen verdachten van 22 maart het woord

“Zonder pretentieus te willen klinken, zie ik mijzelf als vriendelijk”, zei Salah Abdeslam. “Dienstbaar. Eerlijk. Als ik een dame met een kinderwagen voor een kapotte roltrap zag, dan hielp ik haar. Mijn ouders hebben mij zo opgevoed. Mijn gebreken? Die heb ik niet, denk ik. Of ik beïnvloedbaar ben? Als het voor de goede zaak is, ja.”

Vier maanden lang viel enkel te gissen hoe de verdachten zelf tegen het proces rond de aanslagen van 22 maart aankeken. Nadat tientallen getuigen en slachtoffers het proces kleurden, verplaatste de focus zich woensdag naar de beklaagdenbox. Salah Abdeslam liet maandag nog in het midden of hij het woord zou nemen, maar deed dat dan toch. Om onschuldig te pleiten op de 3 hoofdvragen.

Salah Abdeslam: “Ik heb niet deelgenomen aan de feiten van 22 maart. Jullie weten allemaal dat ik sinds 18 maart in de gevangenis zat (hij werd vier dagen voor de aanslagen gearresteerd, DDC). Pas na mijn arrestatie zag het project voor deze aanslagen het licht. In de gevangenis wist ik van niets. Hoe kan ik dan co-auteur zijn? Mijn aanwezigheid in deze box is een onrechtvaardigheid.”

‘Enorm veel spijt’

Een van de minder bekende verdachten is Ali El Haddad Asufi, een nu 38-jarige gewezen luchthavenarbeider die ooit naar school ging met de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui, de latere kamikazes. Asufi werd op het vorige proces in Parijs veroordeeld tot 10 jaar cel, vooral vanwege een WhatsApp-chat waarin hij bij een Nederlandse neef informeerde naar vijf ‘Clio’s’. Hij houdt tot vandaag vol dat dat geen codetaal was voor wapens, maar voor drugs.

“In Parijs zeiden ze dat 2.700 euro te duur is voor drugs”, sprak El Haddad Asufi. “Maar weet u, er is shit die van 1.000 tot 6.000 euro gaat. In Frankrijk bestaan vrijspraken in dit soort zaken niet. Ik hoop op zijn minst mijn onschuld te kunnen bekomen in mijn eigen land. Ik had nog nooit een commissariaat van binnenuit gezien, anders geraakte je ook niet door de selecties om op de luchthaven te kunnen werken. Ik was in de ochtend van 22 maart op de luchthaven. Een collega van me raakte gewond. Het had ook mij kunnen overkomen.”

Er staan op het terreurproces wel meer figuren terecht met een zekere tragiek. Er is Hervé Bayingana Muhirwa, een nu 37-jarige Rwandees die als kind tijdens de genocide “bergen lijken” zag, op zijn dertiende met zijn moeder naar Brussel vluchtte en zich eind 2010 bekeerde tot de islam. Toen de IS-terroristen enkele dagen voor 22 maart een tijdelijke schuilplaats zochten voor Osama Krayem en Mohamed Abrini, kon hij geen nee zeggen. Op 22 maart zelf nam hij ze opnieuw in huis. Tot hun arrestaties, twee weken later.

Bayingana Muhirwa zit intussen al 7 jaar met het etiket terrorist in voorhechtenis. “Het kan contradictorisch klinken”, zei de Rwandees. “Maar je wilt bij die gemeenschap horen.” Of hij daar nu spijt van heeft? “Enorm.”

‘Dit is theater’

“Ik was een kind tot 22 maart 2016”, zei Smail Farisi (38) die eind 2015 zijn OCMW-flatje in Etterbeek onderverhuurde aan Ibrahim El Bakraoui, niet beseffend dat die het zou gebruiken als IS-safehouse. “Ik had naar de Olympische Spelen kunnen gaan in de discipline alcohol”, blikte Farisi terug. “Ik drink nog steeds, maar het is anders. Vroeger dronk ik om te lachen, nu om te wenen. Ik ben een hopeloos geval.”

Zijn broer Brahim, die net als Smail in vrijheid aan het proces deelneemt, staat als enige verdachte niet terecht voor moord, enkel voor lidmaatschap van een terroristische groep, iets wat hij ten stelligste betwist: “Ik ken geen van deze mensen. Ik voel sinds 2016 niks meer, alleen stress. Ik slik een doos medicatie per dag.”

De meest overwogen tussenkomst kwam misschien wel van Mohamed Abrini, die in Zaventem zijn bom wegparkeerde en wegrende. “Deze vesten zijn te groot voor ons, dit overstijgt ons allemaal”, zei hij, erop wijzend dat alle diehard-IS-terroristen zichzelf opbliezen of bezweken onder politiekogels.

Mohamed Abrini: “Iedereen weet dat op het proces in Parijs, net als hier, de bevelhebbers afwezig waren. Men moet dit proces voeren. Voor de publieke opinie, en dat snap ik wel. Maar als men de echte opdrachtgevers zou hebben gevat, de chefs, dan denk ik niet dat de broers Farisi of Hervé Bayingana Muhirwa hier in de box zouden zitten. Maar u hebt ze niet, u hebt alleen ons.”

Hij richtte zich tot voorzitster Laurence Massart: “Ik zie dit proces als theater. En ik neem u dat niet kwalijk mevrouw, maar deze zaak overstijgt ons allemaal.”

Later op de dag, op vraag van een bijzitter, ging Abrini dieper in op zijn eerder uitgesproken wens dat dit proces ertoe kan bijdragen dat iets als 22 maart 2016 zich nooit meer herhaalt: “Ik ga waarschijnlijk de rest van mijn leven in de gevangenis doorbrengen, dus nee, ik heb de oplossing niet. Het is meer iets voor de politiek. Iets als Islamitische Staat heeft altijd bestaan. Iets als dit kan over enkele jaren opnieuw gebeuren. Wat gaat men doen om jongeren te ontmoedigen? Weet u, de eerste vertrekkers naar Syrië kregen zelfs applaus van politici.”

Donderdag worden de verhoren voortgezet.