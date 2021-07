U betaalt gemiddeld 2.000 euro per jaar aan energie, en de prijzen gaan nog stijgen. Hoe verlaagt u uw factuur?

Hoewel het voor de hand ligt, laten heel wat mensen geld liggen door niet voor het meest voordelige tarief te kiezen. Eigenlijk zou het een jaarlijkse gewoonte moeten zijn om te controleren of het tarief bij uw leverancier nog het voordeligste is. Want het is niet omdat die aanbieder vorig jaar een competitieve promotie had, dat u dit jaar nog steeds bij die aanbieder beter af bent. Regelmatig overstappen loont dus, want de verschillen tussen sommige aanbieders lopen op tot enkele honderden euro’s per jaar. Prijsvergelijkingswebsites als VREG, Test-Aankoop en Mijnenergie.be kunnen u al heel wat leren. Ook voor de moeite hoeft u het niet te laten. “Eigenlijk moet je enkel je verbruik ingeven, je product kiezen en de nieuwe leverancier doet de rest. Meer dan vijf minuutjes neemt dat niet in beslag”, zegt Kristof De Paepe van mijnenergie.be.

Verwarming neemt de grootste hap uit uw budget. Uw woning isoleren is dan ook een van de opties die u het meest voordeel opleveren. Het dak isoleren is het meest efficiënt, maar ook uw vloer, muren en hoogrendementsglas isoleren is belangrijk. Niet te vergeten: nieuwe verwarmingsketels zijn al snel 20 tot 25 procent efficiënter dan oude. Natuurlijk vragen zulke ingrepen een stevige financiële inspanning, maar die betaalt zich op lange termijn terug. Bovendien kunt u voor investeringen in isolatie – net als bij andere duurzame investeringen als zonnepanelen of zonneboilers – rekenen op interessante premies of voordelige kredietleningen. Nog een gratis tip: door uw verwarming een graadje lager te zetten, bespaart u jaarlijks al 7 procent aan energie. De verwarming in ongebruikte kamers lager of zelfs volledig uitzetten, zou ook een no-brainer moeten zijn.

Een cliché: meten is weten. Vandaag zijn er heel wat handige energie-apps, zoals Smappee, die het energieverbruik in uw huis in kaart kunnen brengen. Ze kunnen er bijvoorbeeld op wijzen welke toestellen aan vervanging toe zijn. Een koelkast met een A++-label verbruikt tot drie keer minder stroom dan een koelkast met een A+-label. Een kookplaat op inductie of gas verbruikt respectievelijk 25 tot 60 procent minder dan een elektrisch vuur.

Daarnaast is het zaak om de toestellen die u hebt, zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Volgens het Vlaams Energieagentschap is de ideale temperatuur van een ijskast 4 tot 6 graden, die van een diepvries -18 graden. Elke graad lager betekent 5 procent extra verbruik. En wist u dat een dunne ijslaag van 3 millimeter het elektriciteitsverbruik van uw diepvriezer met 20 procent doet stijgen?

Let tenslotte op sluipverbruik. Tot 10 procent van onze stroom gaat naar toestellen die in sluimerstand staan, zoals laptops en tv-decoders. Die laatste gebruikt driekwart van zijn jaarlijks verbruik in stand-bymodus. Alleen al door de ‘slimme energiestand’ van die decoder in te schakelen, kunt u jaarlijks 17 euro besparen: de kosten voor een jaar strijken zijn zo bijna volledig terugverdiend.