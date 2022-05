U bent mogelijk rijker dan u denkt: zo ontdekt u of u recht hebt op ‘slapend geld’

Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten als safes omvatten. Een rekening wordt slapend door een inactiviteit van minstens vijf jaar. Dit wil zeggen dat er gedurende vijf jaar geen enkele verrichting meer werd geregistreerd voor deze rekening en geen enkel contact meer plaatsvond tussen de titularis of de rechthebbende van de rekening en de financiële instelling. Het kan gaan om een vergeten geraakte oude rekening of om geld dat zonder het te weten op een rekening gestort is ten gunste van een persoon, bijvoorbeeld in het kader van een erfenis.

Een verzekeringsovereenkomst wordt slapend wanneer er geen tussenkomst van de begunstigde plaatsvindt, binnen de vier maanden nadat de verzekeringsonderneming kennis kreeg van het feit dat het risico zich voordeed. Een safe wordt slapend wanneer de huurprijs minstens vijf jaar niet werd betaald of de huur ervan is opgezegd door de instelling-verhuurder.

Hoe recupereren?

De Deposito- en Consignatiekas biedt nu een zeer snelle en volledig digitale methode aan om slapende tegoeden te recupereren. Concreet kan elke burger al via MyMinfin nagaan of hij over slapende tegoeden op zijn naam beschikt. Na aanmelden in MyMinfin klikt u op ‘Mijn slapende tegoeden raadplegen’ in de rubriek ‘Mijn betalingen en teruggaven’ en vervolgens op ‘Slapende tegoeden op eigen naam opzoeken’. Als overal een 0 wordt weergegeven, betekent dit dat er geen slapende tegoeden op uw naam zijn gevonden.

Als er een 1 verschijnt, hebt u wel degelijk slapende tegoeden op uw naam staan. Dan klikt u op de knop ‘Mijn slapende tegoeden raadplegen in e-DEPO’. In e-DEPO klikt u in de zoekfunctie op uw dossier van slapende tegoeden. Zodra het dossier geopend is, klikt u op ‘Terugbetaling vragen’. Een venster ‘Aanvraag tot terugbetaling’ verschijnt, waarin u alleen het IBAN-nummer hoeft in te voeren waarnaar u uw tegoeden wilt laten terugstorten.