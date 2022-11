‘U bent echt de eerste die daar ooit klacht over heeft ingediend’: de leugens en cruciale blunders in dossier rond crèche in Oudenaarde

Het Vlaams agentschap Opgroeien - vroeger gekend als Kind & Gezin - heeft geblunderd in het dossier van de crèche in Oudenaarde waar baby’s zouden zijn mishandeld en verwaarloosd. Klachten verdwenen en ouders kregen totaal verkeerde informatie te horen.

Er rijzen vragen over de manier waarop Opgroeien is omgegaan met het dossier van ‘t(B)engeltje in Leupegem bij Oudenaarde. Dat er in die crèche in 2010, 2011 en 2012 al ernstige klachten waren, lijkt men bij het agentschap namelijk zélf lange tijd te zijn vergeten. Er zijn drie blunders die daarop wijzen.

1. Moeder krijgt foute informatie: ‘Geen klachten voorbije jaren’

Om te beginnen ontving een moeder zeer recent nog compleet foute informatie over de crèche. De vrouw was op zoek naar opvang voor haar zoontje en wou eerst wat onderzoek doen. Ze contacteerde Opgroeien en die stuurden haar een e-mail die haar geruststelde: er waren de voorbije jaren geen klachten over ‘t (B)engeltje. De moeder was gerustgesteld en liet haar kind een weekje naar de opvang gaan, maar viel steil achterover toen ze deze week moest lezen dat er over de Oudenaardse crèche een hele stapel klachten blijkt te bestaan.

In september en oktober vorig jaar trokken verschillende ex-werkneemsters en ouders aan de alarmbel bij politie en overheid. Toch kreeg de moeder in augustus te horen dat er geen klachten bestonden. Wat het nog straffer maakt, is dat Opgroeien twee maanden daarvoor - op 16 juni - al beslist had dat de crèche dicht moest. Dat gebeurde met een zogenaamd ‘voornemen tot schorsing’, maar de eigenaars gingen nog in beroep waardoor ze langer open konden blijven. Die informatie bleek niet beschikbaar bij de dienst die moet antwoorden op vragen van bezorgde ouders.

“Er is inderdaad een fout gemaakt”, zegt Opgroeien. “De crèche was in juli 2021 van rechtsvorm veranderd en werd daardoor in ons IT-systeem gekoppeld aan een nieuwe map. De klachten die we in september vorig jaar binnenkregen, zijn per ongeluk in de oude map geplaatst. Daardoor kreeg onze medewerker niks te zien.”

2. Ex-werkneemster krijgt foute informatie: ‘Nog nooit klachten over deze crèche’

Het Laatste Nieuws kon een opname van een telefoongesprek beluisteren dat plaatsvond op 21 september 2021. Een medewerkster van Opgroeien belt naar een voormalige werknemer van de crèche ‘t(B)engeltje om haar op de hoogte te houden. De vrouw heeft namelijk enkele dagen voordien een klacht ingediend tegen de opvang. De overheid wenst haar nu mee te delen dat de Zorginspectie naar Oudenaarde zal worden gestuurd.

De klaagster maakt van de gelegenheid gebruik om haar bezorgdheid te uiten over hoe de overheid met de zaak lijkt om te gaan. “Ik krijg de indruk dat jullie de verhalen van mij en andere collega’s of ouders niet ernstig nemen”, zucht ze. De medewerkster van Opgroeien ontkent dat, maar geeft aan dat ‘t(B)engeltje een onberispelijke reputatie heeft. Wat volgt, is de letterlijke weergave van de conversatie.

Klaagster: “Ik heb iemand gehoord die vond dat ze niet serieus werd genomen aan de telefoon. En ook een mama van een kindje die daar gaat zei mij dat ze die indruk kreeg.”

Medewerkster Opgroeien: “Mja... Want allez... Toen u klacht heeft ingediend, had daarvoor nog nooit iemand klacht ingediend, hé. U bent echt de eerste die daar ooit klacht over heeft ingediend. Wij hebben eigenlijk daar geen dossier over lopende gehad. Dus allez ja, ik zeg het... Wij hadden daar nog nooit een signaal over binnengekregen.”

Ook toen ging Opgroeien uit de bocht, want er waren wel degelijk al klachten geweest over ‘t(B)engeltje. En zelfs zeer ernstige. In 2010, 2011 en 2012 trokken verschillende ouders en ex-werknemers ook al eens aan de alarmbel. Ze getuigden over bijzonder verontrustende feiten. Zo zouden kindjes met hun hoofd in het toilet zijn geduwd als ze stout waren. Toch blijkt Opgroeien dat zelf niet meer te weten en dus doet de medewerkster alsof de klagers in 2021 alleen staan met hun verhaal.

“Ook toen is er een bestand geopend dat niet ver genoeg terug gaat in de tijd”, geeft Opgroeien toe. “Alles voor 2014 stond er niet in.” Diezelfde fout werd nog een derde keer gemaakt. Met nog grotere gevolgen.

3. Parket krijgt geen informatie

Wanneer in september 2021 verschillende mensen naar de politie stappen met klachten over ‘t(B)engeltje en een speurder naar het agentschap Opgroeien belt om te vragen naar het verleden van de crèche, krijgt die niks te horen over oude klachten. Dinsdag bevestigde het parket dat ze vorige herfst niet wist dat er in die crèche ook al zeer verontrustende getuigenissen waren geweest in 2011, 2012 en 2013.

Het agentschap blijkt die informatie effectief niet te hebben doorgegeven. Opnieuw omdat het bestand niet ver genoeg terug ging in de tijd. “Maar in 2012 was er wel een mail naar de politiezone Vlaamse Ardennen gestuurd met daarin het klachtendossier in bijlage”, zegt Opgroeien. Negen jaar later bleek het parket alvast niet meer over die mail te beschikken. En dus ging het onderzoek verder zonder cruciale informatie. Dat heeft zware gevolgen gehad.

Als de speurders op de hoogte waren geweest van eerdere klachten, dan hadden ze die getuigen kunnen opzoeken en opnieuw kunnen verhoren. Het zou de bewijslast tegenover de uitbaters kunnen hebben versterkt. Nu ontkenden de vier familieleden die de crèche runden één voor één alle aantijgingen en besliste het parket na enkele maanden het dossier te seponeren. Daardoor kon de crèche ongestoord openblijven. Met alvast één extra slachtoffertje als gevolg.

Niet veel later kreeg een kind in ‘t(B)engeltje immers gloeiend hete soep over zich heen. Het kind werd ondanks hevig huilen niet geholpen en zelfs zonder verzorging in bed gestoken. Pas later ontdekte men dat er een brandwonde was in de tweede graad. Dat incident - en misschien nog vele andere - had vermeden kunnen worden als het agentschap Opgroeien haar dossiers beter op orde zou hebben. Het agentschap belooft beterschap: “We werken aan een nieuw IT-systeem waarin dit soort fouten vermeden moeten kunnen worden.”