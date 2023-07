‘Twitter is om zeep. Van het oorspronkelijk zeer grote merkkapitaal blijft niets meer over’

Elon Musk sleutelt nog maar eens aan zijn favoriete platform Twitter. Na een leeslimiet voor niet-betalende gebruikers en een resem ontslagen, voert hij nu ook een naamsverandering door: de blauwe vogel is weg, Twitter heet voortaan X. ‘Musk is luchtkastelen aan het bouwen’, vindt reclamemaker en vanaf nu ook ex-twitteraar Marc Fauconnier.

Waarom die naamsverandering naar X?

“Ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Elon Musk kijken. Maar in het verleden heeft hij, zeker wat Twitter betreft, getoond dat hij zeer grillige, onvoorspelbare en impulsieve beslissingen kan nemen. Musk heeft vaak het idee dat er heel snel iets moet veranderen.

“Hij wil Twitter volledig rebranden en grijpt daarbij terug naar de X, die hij al decennialang gebruikt. Denk maar aan het ruimtetransportbedrijf SpaceX of zijn onlinebank X.com.”

Wat zal die rebranding concreet betekenen?

“Musk wil van X een centralistische app maken die je kan gebruiken voor alles. Het Chinese WeChat dient daarbij als voorbeeld. Dat is een app die geboren werd als sociaal medium en is uitgegroeid tot een levensgezel voor de Chinezen. Ze kunnen ermee betalen, chatten, spelletjes spelen, vakanties boeken en auto’s huren.

“Om hier ook zo’n alles ondersteunende app te lanceren is Twitter als merknaam niet flexibel genoeg, vindt Musk. Twitter is volgens hem uiteindelijk maar een discussiemedium met wat influencers en politici, en zou die vernieuwingen niet kunnen dragen. Maar ik geloof persoonlijk niet dat dat goed zal uitpakken.”

Waarom niet?

“Omdat er maar weinig mensen op zitten te wachten. Chinezen zijn gedirigeerde mensen, zij hebben geleerd om in de pas te lopen. Dan is zo’n centrale app wel handig. Maar hier is zoiets niet nodig. Ik heb al Apple Pay, Bol.com en een beleggingsapp op mijn telefoon staan. Ik moet al mijn apps niet reduceren tot één X.

“Het vaste en trouwe publiek zal misschien wel blijven twitteren, of x’en. Maar zij zullen zich ook zeer snel vervreemd voelen, denk ik. Zij zullen het gevoel krijgen dat het nu nog meer om geld verdienen draait, terwijl dat vroeger niet zo was.

“Er zijn bovendien nog maar weinig rebrandings doorheen de geschiedenis echt succesvol geweest. De grote merken springen daar heel erg bedachtzaam mee om. Zo werd het bedrijf Facebook wel Meta, maar de producten veranderden niet van naam. Instagram bleef Instagram en Facebook bleef Facebook. Dat is nu niet het geval met X.”

Is dit dan het toppunt van naïviteit?

“Eerder van zelfoverschatting, zou ik zeggen. Musk leeft omwille van zijn andere projecten in een roes van succes en denkt dat de wereld aan zijn voeten ligt. Hij gelooft dat hij met communicatie evenveel geld kan verdienen als met banken en auto’s. Maar hij is luchtkastelen aan het bouwen. Deze naamsverandering en rebranding worden dan ook niet door consumentenonderzoek onderbouwd. Het lijkt op niets gebaseerd. Net zoals toen Musk Twitter Blue lanceerde, waarbij de consument betaalt voor een geverifieerd account.

“Musk lijkt bovendien ook niet meer bezig te zijn met adverteerders. Sinds zijn overname zijn de advertentie-inkomsten van Twitter gehalveerd.”

Misschien bekommert hij zich niet meer om winst?

“Dat is goed mogelijk. Hij is zo rijk als de zee diep is en misschien is hij daarom ook zo bereid om risico’s te nemen. Ik begrijp gewoon niet waarom hij dan zo veel geld neertelde voor Twitter, terwijl hij evengoed zijn eigen app uit de grond had kunnen stampen. Dat was veel makkelijker geweest.”

Is dit de genadeslag voor Twitter?

“Twitter is om zeep. Van het oorspronkelijk zeer grote merkkapitaal van Twitter blijft niets meer over. Musk is zo megalomaan en denkt echt dat mensen hem zullen blijven volgen. Ik heb in ieder geval geen zin meer om het spel van de multimiljardair nog mee te spelen. Maar het zou me niet verbazen dat het oude Twitter als een feniks uit zijn as herrijst, wanneer Musk inziet dat al zijn plannen mislukt zijn.”