‘Twitter brandt, en Musk slaat in het rond’: expert over de nieuwe ontslagronde bij de techgigant

Opnieuw bijltjesdag bij Twitter. Elon Musk stuurde er afgelopen weekend minstens 200 werknemers weg, schrijft The New York Times. Onder de ontslagen ook enkele hoge profielen. ‘Het huis zal niet meteen instorten, al begint het wel stilaan af te brokkelen’, vertelt Tom Evens, professor media-industrieën (UGent).

Alweer 200 mensen weg: in een jaar tijd stuurde Musk de helft van Twitter de laan uit. Waarom doet hij dat?

“Ik zie twee redenen. De eerste reden past in een wereldwijde trend van ontslagen. Amazon, Netflix, Facebook, bij alle grote techbedrijven sneuvelen jobs. Twitter is zeer afhankelijk van reclame, maar die inkomsten staan enorm onder druk door de slechte economische omstandigheden. Zelfs een platform met 450 miljoen gebruikers verliest adverteerders door het slechte macro-economische klimaat; ook zij zijn niet immuun. Wanneer de inkomsten dalen, moeten de kosten dat ook doen: dat is een logische verklaring. Twitter was al niet winstgevend toen Musk het kocht voor 44 miljard dollar, nu ook die reclame-inkomsten dalen, begint hij in het rond te slaan. Het lijkt wel de willekeur die regeert.

“Dat brengt ons bij de tweede pijler. Elon Musk heeft een groot ego. Na het hele overnameproces probeert hij het bedrijf nu naar zijn hand te zetten. Musk wilt tonen dat hij de baas is door bijvoorbeeld gehele teams te ontslaan en de dag erna weer aan te nemen. Nieuwe bazen, nieuwe wetten, maar bij andere techgiganten verlopen besparingen of overnames toch veel minder onbesuisd.”

Hij ontsloeg ook Esther Crawford, de vrouw achter de betalende dienst Twitter Blue. Kan dat project nu in de vuilnisbak?

“Twitter Blue was een idee waarbij mensen voor 3 euro per maand het bekende blauwe authenticiteit-vinkje konden aankopen. Het plan bestond nog maar een paar maanden en nu voeren ze het alweer af. Dat is symbolisch voor het parcours van Musk bij Twitter. Het is nochtans geen slecht idee om mensen te laten betalen voor extra functies zoals het blauwe vinkje. Facebook en Instagram broeden op gelijkaardige plannen.

“Maar Twitter Blue werd gewoon fout uitgerold. Musk wou valse profielen elimineren, maar dat systeem geeft ze nu net extra kansen omdat ze zo een vinkje kunnen kopen. Dus ja, het is faliekant mislukt. Alweer een idee van Musk dat niet werkt. Twitter brandt, en men blust maar wat in het rond.”

Ook mensen die nieuwe functies ontwikkelen en ingenieurs die het platform online hielden werden ontslagen. Moeten we beginnen vrezen voor de functionaliteit van Twitter?

“Die vrees bestaat bij experts al een paar maanden. Het huis zal niet meteen instorten, maar het begint wel stilaan af te brokkelen. Bepaalde zaken kunnen na al die ontslagen op termijn beginnen foutlopen: denk maar aan tweets die niet goed laden, afbeeldingen die niet zichtbaar zijn, posts die traag uploaden, enzovoort. Ik zeg niet dat het allemaal zeker zal gebeuren, maar de kans is reëel. Ook op vlak van veiligheid moeten ze opletten. Als Twitter ook op cybersecurity zou gaan besparen, ligt het spel daar heel snel in duigen. En dan zitten we allemaal in de problemen.”

Kan Elon Musk het Twitter-huis nog redden?

“Musk behaalde overal verbluffende resultaten. Paypal, Tesla, SpaceX: wat hij daar doet en deed was ongezien en formidabel. Maar al die ondernemingen waren visionaire ideeën. Twitter was daarentegen een overname van een bestaande structuur. En ik vrees dat zijn kwaliteit zit in ideeën uitwerken, niet in een bedrijf leiden. Hij moet een strakke leider vinden die de juiste processen implementeert. Het gaat hem dus vooral om de juiste mensen aan te nemen, niet te ontslaan zoals hij nu doet.”