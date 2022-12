Twitter bant accounts die promotie maken voor andere sociale media

Voor Elon Musk bestaat er geen twijfel over: Twitter moet dé plek zijn waar het publieke debat zich afspeelt. Tijdens de finale van het WK voetbal kondigde Twitter plots het volgende aan: “We erkennen dat veel van onze gebruikers ook actief zijn op andere sociale mediaplatformen’, stelt Twitter in een reeks tweets. “Maar we zullen niet langer de gratis promotie toestaan van bepaalde sociale media op Twitter.”

Concreet gaat Twitter accounts schorsen die enkel gecreëerd zijn om posts van andere sociale media, zoals Facebook, Instagram, Truth Social (van Donald Trump) en Mastodon, gratis te promoten. Zelfs berichten als ‘volg me @gebruikersnaam op Instagram’ zijn voortaan verboden. “Wel laten we nog steeds toe dat inhoud vanop andere sociale media op Twitter gepost wordt”, zegt Twitter. Ook betalende promotie voor andere sociale media blijft toegelaten.

“Geen enkel sociaal medium ging al zo ver”, zegt computerwetenschapper Jeroen Baert. Volgens hem kan het een manier zijn om de content die op Twitter verschijnt strakker te modereren. “Tegelijk lijkt het een paniekreactie, die mogelijk ingegeven is door het vertrek van vele gebruikers naar andere platformen de jongste maanden.”

Het nieuwe verbod is de zoveelste van een lange reeks ingrepen die Elon Musk doorvoerde sinds Elon Musk Twitter in handen kreeg. Zo schorste Twitter recent een groep technologiejournalisten die kritisch schreven over Twitter en verbande het platform een tiener die alle bewegingen volgde van Musk zijn privéjet.