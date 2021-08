Twintigtal meldingen bij Unia over uitspraken Sporza-journalist

“We hebben een dossier geopend over Eddy Demarez. We kregen een twintigtal meldingen binnen die vooral gaan over ‘seksuele geaardheid’. We kregen bovendien ook meldingen over ‘gender’, maar dat zijn klachten die eerder naar het het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zullen gaan”, zegt Anne Salmon, woordvoerder van Unia.

“We gaan pro-actief contact opnemen met de Belgian Cats", klinkt het nog. “We gaan hen vragen of we ze kunnen helpen. Maar we moeten de verschillende elementen nog bekijken en analyseren voordat we een officiële reactie gaan versturen naar de mensen die meldingen gestuurd hebben. Maar het dossier is dus geopend.”

Eddy Demarez ligt sinds afgelopen weekend onder vuur nadat hij, zonder dat hij doorhad dat de microfoons nog aanstonden, bijzonder pijnlijke uitspaken deed over enkele leden van de Belgian Cats. Zo zei hij over enkele dames dat ze ‘een kolos’ en ‘een mannetje’ zijn. De VRT zette de journalist ondertussen op non-actief.