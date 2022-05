Twintig vrouwen beschuldigen gewezen Frans nieuwsanker ‘PPDA’ van seksueel misbruik: ‘We zijn niet bang meer’

Van de vrouwen, tussen 23 en 68 jaar oud, die d’Arvor beschuldigen van seksueel geweld, hebben er zestien met naam en toenaam getuigd. Twee van hen verkozen om anoniem te blijven.

Zo herinnerde een van de vrouwen, Marie-Laure Eude-Delattre, zich gebeurtenissen die teruggaan tot 1985. “Ik werd verkracht door de heer Patrick Poivre d’Arvor. Ik was 23 jaar oud en het heeft me 36 jaar gekost om aangifte te doen”, zei ze aan het begin van het programma.

“Hij deed de deur op slot”, zei Eude-Delattre. “En toen zag ik hem zo naakt als een worm, zich wrijvend over de sofa. Ik was in shock, ik bewoog niet.”

‘We zijn nu verenigd’

De getuigenissen van de twintig vrouwen bij Mediapart zijn niet het begin van de storm waarin het ex-nieuwsanker zich bevindt. Tot nu toe hebben zeventien vrouwen klacht ingediend tegen PPDA. Acht van hen deden dat wegens verkrachting. In totaal hebben nu 27 vrouwen in de pers of voor de rechter tegen PPDA getuigd, onder wie twee die minderjarig waren op het moment van de vermeende gebeurtenissen.

Ook de Franse schrijfster Florence Porcel diende in februari 2021 een klacht in tegen d’Arvor. In Nanterre loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van die klacht.

“We zijn niet meer bang voor hem, want we zijn nu verenigd”, zei Porcel. De schrijfster verwijst daarmee naar #MeTooMedia, een groep die afgelopen november opgericht is door vrouwen die PDDA beschuldigen van aanranding en seksueel geweld.

De voormalige baas van TF1, Nonce Paolini, zei in een reactie dat hij “het leed van deze vrouwen begreep”, maar hij hield vol dat hij niet op de hoogte was van de vermeende gebeurtenissen.