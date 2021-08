Twijfels over verjaardagsfeest Obama (60) ‘in kleine kring’: ‘Wat een gigantische tent’

Voormalig president Barack Obama is woensdag zestig jaar oud geworden en wilde dat oorspronkelijk vieren met een groot feest - zij het coronaproof - op zijn landgoed op het luxueuze vakantie-eiland Martha’s Vineyard in Massachusetts.

Na kritiek dat hij daarmee geen rekening hield met het toenemend aantal coronabesmettingen in de VS en de gevaren van de deltavariant, maakte zijn woordvoerder bekend dat de oud-president zijn verjaardag toch in kleinere kring zou vieren. De woordvoerder liet weten dat de gastenlijst was gereduceerd tot slechts familieleden en hechte vrienden van Obama.

Megatent

Volgens conservatieve media als Fox News en verschillende tabloids lijkt het er echter op dat er toch “enige honderden mensen” aanwezig zullen zijn op het verjaardagsweekend van de oud-president. Entertainmentsite TMZ en tabloidkrant Daily Mail plaatsten zaterdag luchtfoto’s online van een megatent in de achtertuin van het landgoed van de Obama’s om die hypothese kracht bij te zetten. TMZ deelde ook kiekjes van een pre-party vrijdagavond, waar ook al flink wat mensen bij aanwezig leken. Omwonenden zouden ‘not amused’ zijn.

Obama's 60th birthday bash looks anything BUT intimate as massive tents are erected on his $12M Martha's Vineyard estate https://t.co/9N8WQ5aRGh pic.twitter.com/V1goFhKkiQ — Daily Mail Online (@MailOnline) 7 augustus 2021

Sterren

Amerikaanse media werpen nog op dat Obama opvallend veel ‘hechte’ Hollywoodvrienden heeft. Zo zouden onder meer Jay-Z en Beyoncé en Chrissy Teigen en John Legend dit weekend van de partij zijn. Ook Don Cheadle, Tom Hanks, Kim Fields, Gabrielle Union, Ellen DeGeneres en Bradley Cooper werden al gespot op het chique vakantie-eiland.

Oprah Winfrey zou in een hotel in Martha's Vineyard verblijven. De New York Times meldde eerder dat Oprah inderdaad een van de genodigden was, maar dat de mediamagnaat had besloten niet te komen vanwege zorgen om de deltavariant van het coronavirus.

Afgesloten

Beelden van de gigantische witte tent op Martha’s Vineyard worden gretig gedeeld door Republikeinse politici en rechtse activisten. Entertainmentwebsite TMZ nuanceerde overigens zelf bij de beelden van de tent: mogelijk toont die vooral wat voor ‘episch’ feest het oorspronkelijk had moeten worden, vóór de gastenlijst op het laatste moment stevig werd uitgedund. “Het is onduidelijk hoeveel mensen er zullen zijn, maar het ziet er naar uit dat er meer dan genoeg plek is om aan social distancing te doen”, klinkt het nog.

Of de buitenwereld veel zal meekrijgen van het feestje is nog niet duidelijk: volgens TMZ heeft de secret service het gebied rond de feestlocatie hermetisch afgesloten. Er zou ook een vliegverbod boven de site zijn. De communicatiediensten van Barack en Michelle Obama reageerden vooralsnog niet op een verzoek van Fox News om commentaar op het aantal genodigden.