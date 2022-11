Tweede uitstapje Noord-Koreaanse leider met ‘Meest Kostbare’ dochter voedt speculatie opvolging Kim

Anderhalve week geleden publiceerde het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA foto’s van Kim met aan zijn hand een meisje in een witte winterjas op rode schoenen. Vader en dochter bekeken de langeafstandsraket Hwasong-17 voor een testlancering. Het meisje, dat volgens Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten 9 of 10 jaar oud is maar er ouder uitziet, werd aangeduid als ‘Kims geliefde dochter’. Bij dat eerste optreden was ook Kims echtgenote Ri Sol Ju, die zich zelden in het openbaar laat zien.

Zaterdag vond het tweede vader-dochteruitstapje plaats, waar de ditmaal in een zwarte jas met een bontkraag gestoken Ju Ae sprak met topmilitairen en ingenieurs die betrokken zijn bij de ontwikkeling van langeafstandsraketten en het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Tijdens het bezoek van de Kims regende het promotiefoto’s; KCNA publiceerde er tientallen.

Beeld KCNA via EPA

Privéleven

Het aantal kinderen van de Noord-Koreaanse dictator is staatsgeheim, zoals alle details over zijn privéleven. De Amerikaanse oud-basketballer Dennis Rodham zei in 2013 na een bezoek aan Pyongyang dat hij Kims dochtertje genaamd Ju Ae, destijds een baby, had vastgehouden. Ju Ae is waarschijnlijk het tweede kind van Kim. Hij zou een oudere zoon en nog een dochtertje hebben.

Ju Ae’s volwassen optreden zaterdag, gecombineerd met de nieuwe eretitel ‘Meest Kostbare Dochter’ zijn signalen dat Ju Ae wordt voorbereid op een politieke rol. Dat hoeft niet direct om de opvolging van Kim te gaan. Haar aanwezigheid kan ook een boodschap voor het Noord-Koreaanse volk zijn dat de Hwasong-17 de jonge generatie zal beschermen.

Dat het meisje zo jong al zo uitgebreid wordt getoond, voedt echter speculaties dat Kim Ju Ae als ‘meest geliefde’ telg is voorbestemd als opvolger. Kim zou haar nu al inzetten voor openbare optredens om het sterk patriarchale Noord-Korea daaraan te laten wennen. Hij laat overigens sommige politieke taken, zoals tirades aan het adres van buurland Zuid-Korea, over aan zijn zus Yojong.

Kim-dynastie

Kims geheimzinnige zoon is nooit in het openbaar gezien. Een toekomstige machtsoverdracht aan zijn dochter zou een breuk betekenen met de traditionele erfopvolging van de Kim-dynastie van de afgelopen zeven decennia. Kim Il-sung, de stichter van de Democratische Volksrepubliek Korea, wees voor zijn dood in 1972 zijn zoon Kim Jong-il als opvolger aan. Kim Jong-il koos, uit het vijftal telgen die hij bij drie verschillende vrouwen had verwekt, Kim Jong-un om hem na zijn overlijden op te volgen. Dat gebeurde in 2011.

De Kim-familie staat erom bekend kinderen van elkaar gescheiden op te voeden, zodat er verschillende opvolgers achter de hand zijn. Kim Jong-nam en Kim Kim Jong-chul, respectievelijk een halfbroer en een broer van Kim Jong-un, werden bijvoorbeeld te licht bevonden. Kim Jong-chuls karakter zou te zacht zijn en Kim Jong-nam was door zijn voorliefde voor casino’s, Disney-pretparken en zijn connecties met de Amerikaanse inlichtingendienst ongeschikt. Deze Kim werd in 2017 op het vliegveld van Kuala Lumpur vermoord. Deze mannelijke Kims werden op jonge leeftijd als opvolgers getraind, maar pas als volwassenen via de staatsmedia geïntroduceerd.