Tweede ronde nodig bij Braziliaanse presidentsverkiezingen, Lula aan kop

Zo’n 160 miljoen Brazilianen mochten zondag hun stem uitbrengen om een nieuwe president te kiezen. De 76-jarige linkse Lula wist in de eerste ronde zoals verwacht een voorsprong te behalen, maar die is lang niet zo groot als de peilingen vooraf hadden voorspeld. Met bijna alle stemmen geteld behaalde hij 48,1 procent van de stemmen tegen 43,5 procent voor de extreemrechtse Bolsonaro (67). Lula, die al president was tussen 2003 en 2011, haalde in de peilingen al maanden rond de 10 procentpunten meer dan Bolsonaro.

Nog negen andere kandidaten deden in de eerste ronde van de verkiezingen een gooi naar het presidentschap. De derde kandidaat volgt echter mijlenver achter de twee favorieten met amper 4,2 procent van de stemmen.

Nu in de eerste ronde geen van de kandidaten meer dan de helft van de geldige stemmen heeft gekregen, wordt een tweede stemronde gehouden op 30 oktober. De vraag is of Bolsonaro dan een eventuele verkiezingsnederlaag zal accepteren. Eerdere uitlatingen van de rechts-populistische president doen vermoeden van niet.

“Als we zuivere verkiezingen hebben, dan win ik vandaag met minstens 60 procent van de stemmen”, zei hij bijvoorbeeld zondag nadat hij in de eerste ronde zijn stem had uitgebracht. Hij heeft herhaaldelijk zonder bewijs beweerd dat het Braziliaanse kiessysteem fraudegevoelig is en dat hij de uitkomst niet vertrouwt. Volgens verkiezingsmedewerkers in het land is de stembusgang zondag grotendeels vreedzaam verlopen.

Lula liet na de bekendmaking van de voorlopige uitslag weten dat hij zal blijven strijden “tot aan de uiteindelijke overwinning”. “We zullen de Braziliaanse samenleving moeten overtuigen van onze voorstellen”, vertelde hij zijn teleurgestelde supporters in Sao Paulo. Die hadden gehoopt dat de verkiezingen in één ronde beslist konden worden. “De strijd gaat door tot de eindoverwinning, dat is ons motto”, zei Lula.

Verdriet bij een aanhanger van de Braziliaanse president Bolsonaro. Beeld AFP

Aanhangers van presidentskandidaat Luiz Inacio Lula da Silva in Sao Paulo. Beeld AFP