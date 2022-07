Tweede rijkste mens ter wereld Bernard Arnault verzekert nu al zijn industriële erfenis

Bernard Arnault (73) is de op een na rijkste mens ter wereld. Forbes schat zijn vermogen momenteel op 154 miljard euro. Alleen Elon Musk staat met 248 miljard euro nog een trede hoger.

De Fransman bouwde zijn fortuin op via Financière Lagache. Via die familiale investeringsmaatschappij controleert hij al sinds 1984 het modemerk Christian Dior en sinds 1989 ook LVMH. Met zijn familie bezit hij 47,99 procent van de aandelen en 63,5 procent van de stemrechten van de beursgenoteerde luxewarengroep, die vorig jaar goed was voor een omzet van 64,2 miljard euro en op de beurs van Parijs een globale waarde van 320,47 miljard euro haalt. Op de loonlijsten van de 75 ondernemingen die tot de groep behoren, staan 175.000 namen.

Arnault is trouwens nog steeds CEO van LVMH en ook niet van plan om er op te stappen. Begin dit jaar liet hij er nog de statuten aanpassen, waardoor de leeftijdsgrens voor de topman om verplicht de dagelijkse leiding af te staan van 75 jaar naar 80 jaar werd opgetrokken.

Toch maakt Arnault zich klaar om zijn industriële erfenis te regelen. Daartoe vormt hij Agache om tot een commanditaire vennootschap. Met een dergelijke bedrijfsvorm kan hij een aantal zaken voor lange tijd vastleggen. En daar maakt hij gebruik van om ervoor te zorgen dat Christian Dior en LVMH nog minstens de eerstvolgende decennia in zijn familie blijven.

De vijf kinderen van Bernard Arnault krijgen weliswaar elk een vijfde van de aandelen in de vennootschap, maar mogen die gedurende dertig jaar niet verkopen. Ook nadien blijven er beperkingen. Zo mogen de aandelen alleen in handen komen van afstammelingen van Bernard Arnault of van bedrijven die volledig door een van hen worden gecontroleerd. Ook moet elke verkoop van aandelen eerst worden voorgelegd aan de overige aandeelhouders.

De vijf kinderen van Bernard Arnault zijn al actief bij de bedrijvengroep. De twee oudsten uit zijn eerste huwelijk, Delphine en Antoine, zitten ook in de raad van bestuur. Van de jongste drie heeft Alexandre een topjob bij juwelenketen Tiffany’s, is Frédéric topman bij horlogeproducent TAG Heuer en is Jean marketingdirecteur voor de uurwerken van Louis Vuitton.

Beslissingsrecht

In een eerste fase blijft elke beslissingsbevoegdheid bij Bernard Arnault zelf. Nadien gaat het leiderschap over op zijn kinderen. Een kroonprins om hem op te volgen, duidde Arnault niet aan. Blijft dat zo, dan zullen de vijf kinderen onderling moeten beslissen wie het bedrijf mag leiden. Zolang dit niet is gebeurd, moet ieder besluit met unanimiteit worden genomen.

De hele constructie zorgt er dus voor dat de familie Arnault minstens zestig jaar haar stempel op LVMH gedrukt zal hebben. Bernard Arnault verwierf al in 1989 een meerderheidsbelang in het concern. Daarbij maakte hij handig gebruik van de spanningen die er ontstonden kort nadat het tassenmerk Louis Vuitton en drankenproducent Moët Hennessy hadden besloten om samen te gaan. Arnault had toen al vijf jaar het merk Christian Dior in handen. Dat verwierf hij toen hij diens toenmalige moedermaatschappij Boussac uit een faillissement kocht.