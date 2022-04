Tweede geval van mysterieuze acute hepatitis bij kinderen opgedoken in ons land

De zaak met de mysterieuze leverontsteking kwam eerder deze maand aan het licht. Britse artsen seinden toen de WHO in over 10 gevallen van ernstige acute hepatitis, allemaal bij kinderen. De voorbije weken kwamen er wereldwijd steeds meer gevallen aan het licht. Hepatitis wordt veroorzaakt door een virus, maar bij deze nieuwe vorm is de oorzaak nog onbekend.

In ons land werd vorige week het eerste geval ontdekt. Intussen staat de teller dus op twee. “Het gaat om een kind met een acute leverontsteking en hoge leverwaarden in het bloed”, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht aan de VRT. “Het kind was in het ziekenhuis opgenomen, maar is intussen weer thuis.”

Bij 5 andere kinderen wordt nog onderzocht of ze de nieuwe vorm van hepatitis hebben. Volgens Van Gucht is het dus mogelijk dat er tegen volgende week nog enkele gevallen bijkomen. “Maar dan nog lijkt het op dit moment iets wat niet heel vaak voorkomt, en dat is toch goed nieuws.”

Ook in de rest van Europa blijft het aantal gevallen van de plotselinge hepatitis van onbekende oorsprong verder toenemen. Vanmorgen was sprake van 55 bevestigde gevallen in landen van de EU en Noorwegen, zo meldde het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

De 55 bevestigde gevallen deden zich voor in 12 landen van de Europees Economische Ruimte. Naast België zijn er ook bevestigde gevallen in Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië en Spanje.

Eerder werden ook al 111 gevallen in het Verenigd Koninkrijk gemeld. Volgens ECDC zijn er ook nog eens 12 gevallen gemeld in de VS, 12 in Israël en één in Japan.

De meeste patiënten konden herstellen, maar in enkele gevallen was er sprake van een direct leverfalen waarbij een leverstransplantatie vereist was.

ECDC-directeur Andrea Ammon had dinsdag meegedeeld dat de oorzaak van de plotselinge leverziekte bij kinderen nog steeds niet bekend is. Als potentiële boosdoener wordt vooral in de richting van een adenovirus gekeken.