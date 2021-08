Twee zusjes omgekomen bij ongeval met vrachtwagen in Antwerpen

Het gaat om een meisje van 9 jaar en haar zusje van 1,5 jaar. De kinderen uit de joodse gemeenschap reden allicht op een (niet-elektrische) step, al is het nog onduidelijk of ze er samen op stonden. Volgens buurtbewoners zou de vrachtwagen vanuit de Sint-Vincentiusstraat gekomen zijn en tegelijkertijd groen licht gehad hebben met de voetgangers. Hij is linksaf gedraaid richting Lange Leemstraat en heeft de kindjes wellicht niet gezien.

Een door het parket aangestelde verkeersdeskundige is ter plaatse om alles in kaart te brengen. Het kruispunt in kwestie zal allicht nog een hele tijd afgesloten blijven voor onderzoek.

De politie is ook ter plaatse met haar dienst slachtofferhulp, zowel voor de nabestaanden als getuigen. De bestuurder van de vrachtwagens verkeerde in shock en wordt voorlopig opgevangen in het nabije Sint-Vincentiusziekenhuis. Hij heeft negatief geblazen, maar de politie besloot om 15 dagen zijn rijbewijs in te nemen om begeleidingsredenen.

Omstreeks 12.30 uur werden de lichamen na enkele joodse rituele geborgen door begrafenisdiensten van de joodse gemeenschap.